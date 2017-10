Cum îi putem proteja pe cei mici de razele ultraviolete

Vacanța de vară este doar la câteva zile depărtare, iar copiii abia așteaptă să profite de zilele călduroase și să se joace în aer liber. Părinții trebuie să fie atenți, însă, și să nu îi lase pe cei mici să iasă din casă fără niciun fel de protecție împotriva razelor nocive ale soarelui. Chiar dacă, de câțiva ani încoace, medicii și ceilalți specialiști ne avertizează în mod constant asupra efectelor negative pe care le poate avea expunerea prelungită și neprotejată la soare, în toiul verii plajele, parcurile și locurile de joacă în aer liber sunt pline de copii pe tot parcursul zilei, chiar și la orele interzise. Părinții care nu țin cont de sfaturile medicale trebuie să fie conștienți că acțiunea radiațiilor ultraviolete asupra pielii este foarte nocivă și poate avea urmări grave, după o perioadă mai lungă de timp. Bucurați-vă de soare, dar cu moderație Cu toate aspectele negative ale razelor ultraviolete, înainte de toate trebuie să înțelegem că soarele nu este un inamic al copiilor. Din contră, micuții au nevoie, ca și adulții, de aer curat, de căldura și de lumina soarelui. Dr. Marian Fâșie, medic pediatru, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că nu trebuie să excludem ieșirile în aer liber în zilele călduroase de vară dacă ținem cont de câteva indicații. „Corpul celor mici trebuie să fie cât mai acoperit, cu haine cât mai subțiri și de culoare deschisă, să poarte pălării și să fie dați cu creme care au factor ridicat de protecție solară”, a recomandat pediatrul. Dr. Fâșie a precizat că timpul maxim pe care îl pot petrece copiii în soare fără produse foto-protectoare este cel mult o oră. „Expunerea la soare a copiilor, mai ales a celor mai mici, ar trebui să se facă treptat. Neprotejați de loțiuni sau alte produse nu trebuie să stea mai mult 3 - 5 minute pe zi, la început, iar după ce organismul s-a mai obișnuit cu razele călduroase, este admisă maxim o oră de stat în soare fără protecție”, a mai spus dr. Marian Fâșie. Expunerea la soare, nerecomandată copiilor mai mici de un an În primul an de viață, pielea bebelușului este extrem de sensibilă, motiv pentru care este foarte greu să i se asigure protecția solară corespunzătoare. De aceea, medicii recomandă părinților să nu își expună bebelușii cu vârsta mai mică de un an, la soare. „Producătorii cremelor de protecție susțin că le putem folosi după vârsta de 6 luni a copilului, însă eu spun că până la un an trebuie evitată în totalitate expunerea prelungită la soare”, am aflat și de la dr. Emma Gheorghe, medic dermatolog. Dr. Gheorghe a dat și ea câteva sfaturi părinților care ies la plimbare cu bebelușii lor. „Pentru copiii mai mici de un an, nu ar trebui să lipsească umbrela de la cărucior și hăinuțele subțiri din bumbac care să îi protejeze atunci când sunt scoși la plimbare”, a adăugat medicul dermatolog. Capitalul solar stabilește rezistența corpului la radiații Pielea copiilor ca și a adulților reacționează în mod diferit la radiațiile solare, iar clasificarea pielii după fototip ne ajută să aflăm cât de rezistent este corpul nostru la radiațiile UV. Potrivit dr. Emma Gheorghe, fiecare om se naște cu un așa numit capital solar, care reprezintă cantitatea de radiații ultraviolete pe care le poate absorbi organismul pe tot parcursul vieții. „Acest concept presupune faptul că expunerea la razele UV are efect cumulativ în timp. Practic, capitalul solar funcționează ca un contor care numără câte ore și câte minute stăm în soare încă din copilărie până la maturitate”, a spus medicul. Astfel, cu cât se consumă mai mult din acel capital la vârstă fragedă, cu atât sunt mai mari riscurile ca mai târziu să intervină îmbătrânirea precoce a pielii și să se dezvolte cancere de piele, cu preponderență melanomul malign, a adăugat dr. Gheorghe.