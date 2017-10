Cum îi ferim pe cei mici de enterocolitele de sezon

Copiii se pot îmbolnăvi foarte ușor în timpul verii dacă mănâncă alimente care au stat prea mult în soare sau dacă nu se spală destul de des pe mâini. Printre afecțiunile specifice anotimpului cald se numără și enterocolitele care se manifestă prin febră, vărsături și scaune diareice.În această perioadă, numărul copiilor afectați de probleme digestive a crescut la Spitalul Județean Constanța, unde s-au semnalat ca-zuri de enterocolite, dar și mai multe indigestii decât de obicei. Cei mai mulți dintre părinți fac confuzie între simplele indigestii și enterocolite.Dr. Cristina Mihai, șefa Secției de Pediatrie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, ne-a explicat faptul că enterocolitele sunt afecțiuni ale tractului digestiv determinate de virusuri, bacterii, ciuperci sau para-ziți, a căror apariție este favorizată, în general, de temperaturile ridicate.În schimb, indigestiile își fac simțită prezența în urma unei alimentații prea grele și se manifestă mai ales prin vărsături. „Copiii mă-nâncă multe alune, pizza, tocături, maioneză, tot felul de preparate grele pe care stomacul lor nu le tolerează atât de bine. Părinții ar trebui să îi ferească pe cei mici de astfel de produse”, a declarat, pen-tru „Cuget Liber”, dr. Cristina Mihai.Ce favorizează apariția enterocolitelorCele mai frecvente cauze care provoacă enterocolitele la cei mici în timpul verii sunt alimentele depo-zitate necorespunzător, utilizarea unor tacâmuri infestate, contactul cu alți copii bolnavi sau chiar și folosirea unor prosoape umede, am aflat de la dr. Mihai. „Afară este foarte cald, iar alimentele se alterează repede. De obicei, există risc de enterocolite dacă oamenii nu păstrează regulile esențiale de igienă, atât în propriile lor locuințe, cât și în magazinele care comercializează produse alimen-tare”, a spus medicul pediatru.De asemenea, alimentele care stau în soare sunt foarte periculoase, la fel și mâncarea ușor perisabilă care nu este depozitată la timp în frigider. „Copiii se pot îmbolnăvi foarte repede după ce mănâncă sandvișuri sau alte produse alimentare care au stat în vitrine frigorifice nefuncționale, ce se găsesc în unele puncte comerciale. Mai mult, posibilitatea infectării cu virusuri este foarte mare dacă micuții au mâinile murdare sau împart farfuriile și tacâmurile cu alți copii”, a adăugat dr. Cristina Mihai.Mare atenție la prepararea alimentelorPărinții mai trebuie să fie atenți și când pregătesc carnea pentru gătit deoarece prepararea improprie a acesteia duce la răspândirea bacteriilor. Medicul ne sfătuiește să nu folosim același fund de lemn pe care am preparat carnea pentru a tăia ulterior zarzavaturile deoarece legumele vor fi contaminate cu microbii inerenți din carne.Dr. Mihai a precizat că paraziții se pot răspândi și în momentul utilizării îndelungate a bureților de vase, care trebuie schimbați cât mai des. În plus, folosirea unor prosoape umede poate fi la fel de riscantă pentru că temperaturile mari favorizează dezvoltarea microbilor.În cazul în care cel mic s-a îmbolnăvit, acesta va face mai întâi febră, după care vor apărea vărsăturile, ca mai apoi să aibă și scaune diareice.Copiii cu enterocolită au nevoie de hidratareDr. Cristina Mihai le recomandă celor care au bebeluși de până în șase luni, bolnavi de enterocolită, să se prezinte de urgență la medicul specialist înainte să ia alte măsuri. În schimb, copiii mai măricei care suferă de aceeași afecțiune pot fi tratați și acasă cu ajutorul unor săruri speciale de rehidratare. „Pentru a evita supraaglomerarea unităților de primiri urgențe, la copiii mai mari se poate încerca administrarea unor săruri de rehidratare orală, care se găsesc în farmacii. Acestea se pot da treptat, timp de patru ore, cu ajutorul unei lingurițe”, a menționat dr. Mihai.În ceea ce privește alimentația, ar fi indicat ca cei mici să mănânce covrigi uscați, sticksuri cu sare și să bea multe lichide. „Apa sau ceaiurile nu trebuie băute rapid, ci treptat, cu înghițituri mici. Este recomandat ceaiul de mentă, de fenicul sau de chimen”, ne-a spus pediatrul.În final, după ce s-a restabilit toleranța digestivă le putem oferi celor mici câte un măr copt, orez cu brânză dulce sau banane. Dr. Mihai a ținut să precizeze că părinții nu trebuie să îi forțeze pe copii să mănânce sau să bea produsele indicate, dar să încerce totuși să prevină deshidratarea cu ajutorul sărurilor de rehidratare.