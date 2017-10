Cum descoperim talentul copilului

Fiecare copil are un talent ori o aptitudine mai pronunțată într-un anumit domeniu. Unii au o înclinație către dans, șah, fotbal sau pictură, în vreme ce altora le face plăcere să stea pe lângă mama, în bucătărie sau să rezolve ecuații cu necunoscute. Pentru a afla ce talent are copilul, trebuie să încerce câte puțin din fiecare. Iată câteva metode pentru a descoperi talentele prichindelului: I Urmăriți-l când se joacă - puteți afla atât de multe în timpul petrecut la joacă. Felul în care se joacă, preferința pentru anumite jucării vă ajută să vă faceți o idee spre ce tinde. I Oferiți-i multe oportunități - pasiunile lui încep să prindă rădăcini încă de când este foarte mic. În consecință, citiți-i cât mai mult, abordând subiecte diferite; cumpărați jucării diverse, chiar dacă cel mai mult îi place să se joace cu mașinuțele; lăsați-l să deseneze singur sau să coloreze cărți speciale, cumpărați-i puzzle-uri. Dar, cel mai important, ascultați-l cu atenție când vă spune ce dorește să facă. I Înscrieți-l la cursuri - de la vârsta preșcolară puteți să-l înscrieți la diverse cursuri, de dans, pictură, sport, muzică sau matematică. Cu siguranță la unele va strâmba din nas, iar altele îi vor surâde. Odată ce ați descoperit spre ce are înclinații cel mic, ajutați-l cu cele necesare. Este posibil să nu vă placă domeniul. Chiar dacă ați vrea să fie sportiv, iar el preferă să picteze, nu încercați să-l obligați să facă ceva ce nu-i place. Împăcați-vă cu ideea că, poate, se formează un viitor Picasso.