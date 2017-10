Cum convingeţi copilul să ia medicamente

Cum convingeți copilul să ia medicamente

Ştire online publicată Sâmbătă, 25 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Una dintre cele mai dificile sarcini a părinților este convingerea copilului să ia medicamentele. Răbdarea, comunicarea și creativitatea sunt, potrivit specialiștilor, cele mai simple și eficiente metode la îndemână.Vorbiți-i despre boală și rolul medica-mentelorCu vorba dulce se rezolvă multe probleme în cazul copiilor, mai ales că sunt prea mici pentru a înțelege cum stă treaba cu bolile și medicamentele. Să presupunem că este gripat și are febră. Puneți-i pastiluța în față și începeți să vorbiți despre ea pornind de la boala de care suferă. Spuneți-i de ce este bolnăvior și întrebați-l cum se simte. Întrebați-l dacă are frisoane de la febră sau este moleșit și dacă se simte bine. Cel mai probabil se va plânge că îi este rău. Apoi, arătați-i pastila și explicați-i că este un medicament care, odată înghițit, îi va scădea febra iar el se va simți mai bine, se va putea juca afară cu copiii sau cu jucăriile. Explicați-i, cât mai amuzant și pe înțelesul lui, traseul pe care pastiluța îl are până la destinație, cum se topește în burtică și împrăștie un praf magic care ajută durerea să dispară imediat. Folosiți cuvinte cunoscute, calde, chiar din vocabularul poveștilor, pentru a-i îndepărta temerile privind boala și medicamentele.Nu îl forțați să ia pastilele!De regulă, mereu în criză de timp, părinții își pierd cumpătul în fața refuzurilor constante ale copilului, încep să țipe la el și, în final, îl obligă să ia pastila. Este una dintre cele mai traumatizante și ineficiente metode. Chiar dacă au efect temporar, metodele agresive, verbale sau fizice, pe termen lung îi vor induce micuțului o repulsie față de medicamente, căci mereu le va asocia cu brutalitatea cu care era tratat în copilărie când era bolnav. Pe de altă parte, copilul nu trebuie mituit pentru a lua medicamentele, căci metoda șantajului este nepotrivită.Amestecați medicamentele în mâncare sau sucuriCând nu aveți timp suficient pentru a-l convinge cu vorba bună și numai în situații excepționale, păcăliți-l un pic și amestecați pastila în siropul sau mâncarea preferată.