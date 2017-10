Cum asortezi culorile în living

17 Octombrie 2013

Livingul are, poate, misiunea cea mai dificilă într-un cămin: să creeze senzația de... acasă și să reflecte personalitatea stăpânei casei. Iar jocul inspirat al culorilor rezolvă totul.În living sau în sufragerie îți petreci, cu familia, poate cea mai mare parte din timp. Deci acest spațiu trebuie să degajă un aer de intimitate și de bună dispoziție. În plus, tot aici vă primiți și oaspeții, deci atmosfera trebuie să fie primitoare. Or, și aceste imperative se ating, potrivit Unica.ro, tot jonglând cu cele două elemente esențiale: lumina și culoarea.Cald, rece, călduț...Am învățat multe lucruri despre culori reci și culori calde, primare și secundare, saturate și nesaturate. Să punem teoria în practică, după atâția ani, la tine în living. Scopul: să te simți cât mai bine, în orele pe care le petreci acasă, în principala încăpere.Roșu, violet - intimidate și rafinamentRoșul sugerează intimitate, pasiune și insuflă energie. În tente pastelate, este potrivit pentru pereți și/sau pardoseală (ca pată de culoare, nu pe toată podeaua). Culoare intensă și copleșitoare, roșul se pretează la spațiile generoase, luminate natural. Albastrul aduce un plus de relaxare și calm - fiind o culoare mai rece, invită la reculegere. Combinat cu nuanțe neutre din gama violetului, creează o ambianță rafinată și relaxantă.Alb și negru – simplitate și eleganțăCombinațiile de nonculori (alb si negru) sunt mereu în trend. Dacă optezi pentru așa ceva, ai grijă cum armonizezi elementele contrastan-te: piese de mobilier alb cu piese negre, pe un fundal neutru și natural (gresie sau parchet în nuanțe cafenii). Albul creează o atmosferă diafană și poate fi folosit la piese de mobilier mai mari (canapele, fotolii, pereți etc.). Negrul echilibrează și dă greutate decorului - folosește-l moderat, ca accent (o mobilă de colț, un tablou).Verde, albastru, galben, portocaliu – modern, tonicO atmosferă tonică și priete-noasă se poate obține combinând nuanțe de verde cu albastru, galben cu portocaliu, pe o podea naturală (gresie sau parchet în tonuri cafenii). Galbenul - culoare primară caldă - face spațiul să pară mai luminos și mai mare. Împreună cu verdele, dă senzația că te afli în natură. Albastrul are un efect relaxant și calmant și, împreună cu portocaliul - culoarea lui complementară - induce o atmosfera caldă, jucăușă.Așadar, suficiente combinații pentru satisfacerea tuturor gusturilor!