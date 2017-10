Cum ar trebui să câştige copilul bănuţii pentru puşculiţă

Cum ar trebui să câștige copilul bănuții pentru pușculiță

Ştire online publicată Sâmbătă, 30 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Dacă a ajuns la vârsta la care poate înțelege cât de cât valoarea și rolul banilor, este timpul să învețe cum să-și obțină propriile „venituri”.Este esențial ca micuțul să priceapă că bănuții nu i se cuvin de la sine, ci că se câștigă cu multă trudă. Doar în acest fel va învăța să îi cheltuie responsabil și să prețuiască fiecare bănuț. Iată câteva activități simple și utile, din care copilul își poate câștiga proprii bănuți, recomandate de specialiștii Copilul.ro:Strângerea jucăriilor împrăștiate prin casăCând ai un copil de numai câțiva anișori, jucăriile sunt adesea împrăștiate prin toată casa și aruncate prin cele mai ascunse cotloane. Cu greu se mobilizează să le strângă din proprie inițiativă, însă îl poți stimula să le colecteze și să le pună la locul lor, în schimbul unei mici remunerații. Este important să adaptezi valoarea remunerației la vârsta copilului. Cu cât este mai mic, cu atât suma cu care îl plătești trebuie să fie mai mică.Spălatul vaselorEste o altă activitate din care copilul poate câștiga ceva bănuți pentru pușculiță. Însă, ai grijă să nu lași pe mâna copilului mic cuțite sau boluri de sticlă, pe care le-ar putea sparge și în care s-ar putea răni. Pregătește-i doar vase care nu prezintă niciun pericol pentru siguranța lui și negociați dinainte suma cu care va fi răsplătit, astfel încât să nu apară neînțelegeri.Curățenia în casăDe departe, curățenia casei este una dintre cele mai simple și la îndemână activități din care copilul poate câștiga bănuți. Fie că e vorba de curățenia în propria cameră sau în alte încăperi ale casei, fă din această activitate o afacere, de pe urma căreia atât tu, cât și copilul, să aveți de câștigat. Stabilește remunerații diferite pentru fiecare cameră din casă, astfel încât copilul să poată alege. Dacă ai un copil mic, de vârstă preșcolară, nu îl lăsa să facă ordine în baie sau în bucătărie și nici nu îl pune la activități complexe, pe care nu este apt să le pună în practică.Îngrijirea unui animal de companiePoți testa nivelul de responsa-bilitate de care dă dovadă copilul punându-l să aibă, pentru o zi, grijă de animăluțul de companie al familiei, bineînțeles contra cost și cu ghidare din partea ta. Această sarcină… de serviciu presupune hrănirea animăluțului, plimbarea lui, curățenia în cușcă, colivie sau acvariu, după caz, supravegherea lui etc. Îl poți ajuta acolo unde se împotmolește, dar fără a face treaba în locul lui.Bonă pentru frățior sau surioarăDacă are peste 11-12 ani, își poate asuma cu succes rolul de bonă pentru un copil mic, dar numai pentru o perioadă scurtă de timp și doar sub supravegherea unui adult. Îți poate fi de ajutor atunci când are grijă de frățiorul lui, în timp ce tu prepari masa ori faci curățenie, chiar dacă, din când în când, mai trebuie să arunci un ochi la ce face.Activitățile din care copilul poate câștiga bănuți sunt variate, însă este necesar că acestea să fie adaptate vârstei lui. Atunci când te gândești să îi oferi posibilitatea de a primi bănuți în schimbul unor servicii, este indicat să iei în calcul abilitățile sau aptitudinile pe care le stăpânește foarte bine, astfel încât să nu îl pui în situații riscante, care l-ar putea predispune la accidente sau pericole. De exemplu, un preșcolar nu va putea niciodată să fie bonă pentru un copil și să primească bani în schimbul acestui serviciu, deoarece este prea mic și nu are aptitudinile necesare pentru a face acest serviciu. Totodată, activități precum strânsul jucăriilor sau spălatul vaselor nu sunt idei potrivite pentru un adolescent. Acesta deține abilitățile necesare pentru a face activități mai complexe și interesante.