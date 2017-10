Cum alegem animalul de companie potrivit

Copilul adoră animăluțele de companie, se atașează instant de o pisicuță sau un cățeluș și nu mai vrea să se dezlipească de el. Însă, dacă vă gândiți să-i luați un astfel de prieten, trebuie să țineți cont de câteva criterii de selecție. l Spațiul în care va sta animalul - dacă locuiți într-o garsonieră sau un apartament mic, nu este o idee bună să luați un câine, ci trebuie să vă gândiți la animale mici de companie, care nu necesită o deplasare foarte mare și care se îngrijesc ușor. De exemplu, un hamster, un papagal sau peștișori. l Gradul de responsabilitate al copilului - în achiziționarea unui animal de companie este bine să țineți seama și în ce măsură este capabil copilul să aibă grijă de el. Copiii au nevoie de îndrumare în îngrijirea animalelor, dar nu înseamnă că toată răspunderea trebuie să cadă în sarcina părinților. De asemenea, trebuie să luați în considerare și durata de viață a animalului: hamsterii și papagalii trăiesc mai puțin, pe când pentru un cățel sau o pisică este nevoie de un angajament pe termen lung. l Personalitatea copilului - chiar dacă pare greu de crezut, copilul are nevoie de un animăluț care să se plieze pe personalita-tea lui. Peștii, păsările sau reptilele sunt menite să fie mai degrabă observate, decât atinse sau mângâiate. În consecință, dacă cel mic este mai afectuos, atunci are nevoie de un animal cu care să poate împărți afecțiune, precum un cățel sau o pisicuță. l Riscurile de sănătate asupra copilului - este bine că consultați medicul înainte de a alege un animal, pentru a verifica dacă micuțul suferă de alergii sau este predispus la acestea. Pe de altă parte, alegeți animalul și în funcție de bolile pe care le-ar putea transmite. De exemplu, reptilele pot fi purtătoare de bacteria salmonella și nu sunt recomandate copiilor sub vârsta de cinci ani.