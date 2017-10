Cum ajuţi copilul să depăşească problemele de comportament?

Cum ajuți copilul să depășească problemele de comportament?

Ştire online publicată Joi, 12 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Parintii ar dori sa aiba o bagheta magica prin care sa schimbe numaidecat problemele de comportament ale copiilor. In realitatea, educatia si disciplinarea copilului reprezinta un proces complex si de lunga durata.Ei cred ca o masura drastica si imediata va corecta comportamentul copiilor lor. Din pacate, de obicei nu se intampla asta. Unele comportamente nu se schimba asa de repede.Copiii trebuie sa treaca inainte sa se invete minte prin experiente repetate de aceasta natura, si probabil sa simta in mai multe randuri aceleasi consecinte negative ale comportamentului lor. Este, de asemenea, posibil sa simta nevoia a fi rasplatiti pentru buna purtare de mai multe ori inainte ca ei sa fie gata sa se schimbe.Daca sari de la o masura de corectare la alta, nu vei stabili niciodata o strategie buna de disciplinare. Concentreaza-te pe una sia steapta rezultatele.Poti experimenta mai multe tehnici de disciplinare inainte, dar trebuie sa ramai la una singura. Daca ai rabdare si aloci suficient timp pentru metoda aleasa, dar totusi rezultatele nu apar, atunci poti face cateva modificari. Indiferent de cat de mult ne dorim ca problema sa se rezolve imediat, adesea trebuie sa o abordam cu pasi mici si siguri.Care sunt cele mai frecvente probleme de comportament la copii?Problemele de comportament care presara copilaria si chiar si adolescenta sau maturitatea sunt multiple si au cauze si solutii proprii. Unele sunt considerate firesti pentru varsta copilului, altele sunt patologice (in aceasta categorie intra tulburarile comportamentale) si necesita ingrijiri de specialitate.accesele de furie;muscatul;lovitul;aruncatul;agresivitatea/furia (bataile, violenta fizica etc.);sfidarea parintilor (neascultarea, obraznicia etc.).(sursa:www.copilul.ro)