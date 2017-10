Cultura – teatrul de război al autorităţilor constănţene

Cultura – teatrul de război al autorităților constănțene

Pentru angajații fostului Teatru de Stat Constanța, ieri a fost prima zi de incertitudine din noul război dintre Consiliul Județean Constanța și Instituția Prefectului. În urma atacării, de către prefect, în contencios administrativ, a hotărârii nr. 131/2007, începând de ieri, s-a suspendat activitatea Teatrului de Stat Constanța, fost Teatru Național format, la rândul lui, în 2004, prin reorganizarea teatrelor Fantasio și Ovidius. În concluzie, cei peste 150 de angajați pe rând la toate teatrele menționate anterior au rămas iarăși pe drumuri. Miercuri seara, președintele Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, a anunțat că instituția pe care o conduce nu mai poate finanța, în aceste condiții, teatrul, situația urmând a fi soluționată de către instanță. Iar acest demers juridic ar putea dura, din nou, câțiva ani… La masa negocierilor Actorii constănțeni s-au adunat, ieri la prânz, în fața Prefecturii. Nu au venit cu pancarde, steaguri și nici nu au strigat lozinci. Au cerut doar să vorbească cu prefectul, care să le explice ce vor face ei, acum, cu viața și cariera lor. În cele din urmă, o delegație de artiști de la fostul Teatru de Stat Constanța, condusă de Liviu Manolache, a avut o întrevedere cu prefectul Dănuț Culețu. În urma discuțiilor care au durat aproximativ o oră, Liviu Manolache a ținut să menționeze că artiștii prezenți ieri la prefectură au solicitat „să se oprească această înverșunare asupra culturii constănțene, care nu duce decât la distrugerea instituțiilor de cultură și la minimalizarea acestora în fața publicului. Constanța are nevoie de cultură și acesta este cel mai important lucru“, a declarat, la ieșirea de la discuții, Manolache. Acesta a menționat că s-a ajuns la concluzia că este necesar ca, în cel mai scurt timp posibil, Consiliul Județean Constanța, Prefectura și artiștii să se așeze la masa negocierilor, astfel încât cultura constănțeană să iasă din acest impas. „Lucrurile se vor rezolva în momentul în care foarte repede vom ajunge la masa acestor negocieri. Trebuie ca Prefectura și Consiliul județean să se pună repede de acord, dar cu sprijinul oamenilor de cultură. Nu trebuie să mai fim ignorați și dați deoparte în discuții că suntem parte a sistemului în care funcționăm. Să se oprească orgoliile care există de-o parte și de alta, să stăm la masa negocierilor foarte repede și să se ia decizii foarte înțelepte din partea consiliului județean la care prefectura a spus că nu are nicio obiecție dacă sunt perfect legale“, a mai declarat Manolache. El a mai adăugat că artiștii constănțeni „au căzut la mijloc în acest război politic care s-a transformat în prostie“, stare de fapt pe care artiștii, făcând uz de toate mijloacele, o combat. Manolache a mai atras atenția că, dacă problema nu va fi soluționată, foarte mulți dintre artiștii constănțeni vor părăsi scena și orașul de la malul mării. Următorul pas pe care artiștii îl vor face, după cum a susținut tot Manolache, este o întrevedere cu conducerea Consiliului Județean Constanța, în speță cu președintele Nicușor Constantinescu. Cum ieri, Constantinescu era plecat din localitate, delegația artiștilor urmează să descindă la CJC, probabil, în cursul zilei de astăzi. Povestea lor… Povestea teatrelor Fantasio și Ovidius, din care astăzi nu a mai rămas nimic, este bine știută, dezbătută și combătută de fix trei ani și a început cu reorganizarea instituțiilor de cultură din Constanța, inițiată de actuala conducere a consiliului județean. După un proces care a durat până acum aproximativ două luni, Curtea de Apel Iași a decis anularea Hotărârii nr. 150/2004, privind reorganizarea teatrelor Ovidius și Fantasio și înființarea Teatrului Național Constanța și revenirea la vechea formă de organizare a instituțiilor respective. Punerea în aplicare a respectivei hotărâri a instanței a constat în… înființarea, de către Consiliul Județean Constanța, a Teatrului de Stat Constanța. În plus, liderii de la județ au acceptat și existența Teatrului Fantasio, dar au refuzat să îl finanțeze, pe motiv că bugetul pe cultură a fost distribuit deja. Noul teatru constituit, cel „de Stat Constanța“ nu mai există nici el însă. În urmă cu doar câteva zile, Instituția Prefectului a atacat, în contencios administrativ, hotărârea de înființare a respectivei instituții. Astfel că, în prezent, actorii nu mai știu la ce teatru sunt sau au fost angajați, iar publicul nu știe dacă mai există sau nu teatre în Constanța. Conform unui comunicat de presă transmis, ieri, de Instituția Prefectului, „această întâlnire s-a desfășurat în ideea reiterării unui curs ascendent al actului cultural și al evoluției teatrelor din Municipiul Constanța. În cadrul discuțiilor, prefectul Dănuț Culețu a susținut necesitatea identificării unor soluții viabile, ale căror beneficiari să fie atât publicul cât și artiștii constănțeni. În egală măsură, s-a subliniat disponibilitatea unor negocieri cu toate instituțiile implicate, în limita prevederilor legale, astfel încât viața culturală constănțeană să se dezvolte armonios”. Soluții… În disperarea generată de războiul dintre palatele de la malul mării, artiștii caută și ei soluții. Fac apel la masa negocierilor pe care oficialii noștri o ocolesc de atâta amar de vreme, destul de elegant. De fapt, artiștii nu cer decât să muncească, să își facă treaba, să contribuie, prin meseria lor, la dezvoltarea spirituală a vechii cetăți a Tomisului. Ei mai strigă, fără să îi audă însă cineva, că s-au săturat să cadă la mijloc într-un război politic care nu face altceva decât să îi dezbine până și pe ei. Nimeni nu vrea să spună pe față că soluții există, nu însă și voință. Așa cum tot amintește Nicușor Constantinescu, Teatrul Fantasio există, dar fără buget. De cealaltă parte, acum, Teatrul de Stat nu mai există, dar a rămas bugetul... Ciudat, nu? Dacă ar fi să concluzionăm într-un fel ceea ce se întâmplă de trei ani în cultura constănțeană, am putea spune simplu: „Un nebun aruncă o piatră în baltă și zece înțelepți nu o pot scoate”. Numai că, acum, la Constanța, fiecare vrea să arate că el este cel care caută și arată cu degetul către celălalt. 