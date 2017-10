Cu ce plante să decorezi locuinţa

Cu ce plante să decorezi locuința

Ştire online publicată Joi, 27 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Plantele de interior, indiferent dacă le ai în apartament sau la birou, pe lângă faptul că înfrumusețează, ne ajută să ne relaxăm și ne înveselesc diminețile. Cu flori sau nu, alege plante cu frunze mari, pentru o pată de verde la ține în casă și în perioada iernii. Iată ce plante recomandă Casășigrădină.ro:1. Orhidee Phalaenopsis. Această orhidee ne incantă prin culorile frumoase ale florilor și prin verdele puternic ale frunzelor sale mari. De multe ori această floare cu tijă înaltă poate înflori chiar și de 2-3 ori pe an.2. Plante de apartament care purifică aerul. Guzmania roșie. Guzmania este o plantă deosebită foarte rezistență. Are frunzele de un verde închis, lungi și în formă de sabie. Floarea roșie încântă prin formă să deosebită. Cyclamen. Este o plantă de exterior dar și de interior cu culori vesele și frunze de culoare verzi-albicioase în formă de inima. Ai grijă să nu o uzi foarte mult. O poți plantă în grădina la sfârșitul verii și va înflori pe tot parcursul iernii. La modă acum, hortensia îți înveselește casa cu florile sale mari de culoare roz, albastru, alb-verzui și chiar mov. Frunzele sunt mari, pe măsură florii. Plantată la primăvară în curte, se transformă într-o tufă cu flori multe, perioada de înflorire ținând din mai până toamna târziu. Marantha. Această plantă cu frunze mari este denumită și plantă care se roagă pentru casă. Această își ridică frunzele seară iar dimineață le lasă în jos. Desenul frunzelor pare a fi făcut manual, este spectaculos și atractiv. Calathea Medallion. Tot cu un desen deosebit al frunzelor, această plantă decorative are aspect de tufă. Este bogată tot timpul anului și are o înălțime de aproximativ 80 de centimetri. Croton Petra. Această plantă cu frunze mari reușește să-ți înveselească casă pe tot parcursul anului. La început, acest arbust decorativ are frunzele verzi, dar pe parcurs, acestea își schimbă culoarea în galben, portocaliu sau roșu. Alocasia Polly. Cunoscută popular sub numele de Urechea Elefantului, această plantă are frunze mari cu aspect inedit, exact așa cum rezultă din denumirea sa populară. Originară din Asia, planta crește sub formă de tufă și ajunge la 80-100 cm înălțime. Euphorbia sau Steaua Crăciunului. Această plantă, cu frunze mari, ne încântă privirile în fiecare iarnă datorită roșului intens. Este, de departe, floarea care prevestește cu adevărat venirea Crăciunului.