Cu ce-o înlocuim pe Magda lu’ Tolea?

„Cotidianul” de ieri scrie că televiziunea de 49 mp suprafață utilă ce răspunde la numele de OTV, Dan Diaconescu Direct sau, pur și simplu, „Senzațional!” a depășit în audiențe mamutul național TVR. Sassu de la TVR insinuează că cifrele sunt false, măsurătorile fiind efectuate în cu totul alte condiții decât cele de anul trecut, de exemplu. Sau că telespectatorii au altceva mai bun de făcut, ca de pildă să stea cu burta la soare prin Mamaia, Albena sau Antalya. Dacă nu știați (sau poate doar bănuiați), în iulie, postul lui DDD a luat locul IV în preferințele românilor televizioniști, după Pro, prima Antenă și canalul gospodinelor de Acasă. Televiziunea bugetată de stat s-a prăvălit până pe locul șase, chiar dacă, pentru acest an, instituția condusă de Alexandru Sassu are la dis-poziție aproape 100 de milioane de euro!!! Explicațiile date de directorul TVR, legate de cine măsoară audiențele ș.a.m.d., sunt complet inutile și nu interesează; motivul ascensiunii OTV-ului, în pofida închiderii de acum câțiva ani, a zecilor de amenzi încasate sau a orelor de întrerupere a emisiei, este unul și același cu motivul creșterilor amețitoare înregistrate de presa tabloidă gen Libertatea, Cancan sau Click! Este vorba de apetitul bolnăvicios al românului pentru orice tip de scandal, indiferent că este vorba de o păruială între Băsescu și Tăriceanu, între Marko și Vadim, între Andreea Marin Bănică și Răduleasca, Mazăre și Duțu, Sandu și Becali, Magda și Tolea. Sunt ferm convins că nu spun deloc noutăți, dar nu strică s-o repet: evoluțiile OTV, Libertatea sau Cancan sunt direct proporționale cu gradul de imbecilizare a națiunii. Cu cât ne tâmpim mai mult, cu cât mai multă mizerie vrem, cu cât mai multe pațachine (de ambe sexe) ne dorim în fața ochilor, cu atât mai bine le va merge celor de teapa lui Diaconescu. Vrăjitorii, detectivii de ocazie, maneliștii slinoși (remember Romeo Fantastik?) se vor înmulți, vor face noi prozeliți, vor ocupa fiecare centimetru pătrat de ecran. Logic, nu vor dispărea decât atunci când cererea va scădea până la un nivel dramatic. Dar... cu ce vom umple golul? Cât de educat trebuie să fie poporul telespectator astfel încât Dan Diaconescu să-și vândă garsoniera? Ce-i dăm în schimb? Poneiul nazist, că tot e la modă.