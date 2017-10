Cu ce îndulcim cafeaua şi ceaiul

Cu ce îndulcim cafeaua și ceaiul

Miercuri, 26 Februarie 2014.

La cât de mult a fost mediatizată vestea că siropul de porumb și zaharurile rafinate nu sunt bune pentru sănătate, nu mai e nevoie de vreo explicație în plus. Așa că specialiștii Foodstory s-au concentrat pe alte tipuri de îndulcitori, mai mult sau mai puțin cunoscuți. Desigur, corpul nostru are nevoie de zahăr, altfel natura nu ne-ar fi oferit fructe și legume dulci. Dar ce alegem pentru îndulcirea ceaiului sau a cafelei?Melasa. Deși este bogată în calorii, melasa are un conținut ridicat de fier, potasiu și calciu ceea ce o situează printre îndulcitorii de top folosiți. Atât melasa, cât și zahărul alb rafinat provin din trestia de zahăr, dar proprietățile lor sunt total diferite. Caută pe piață melasa organică; este mult mai sănătoasă decât orice îndulcitor artificial.Ștevia. Există peste 240 de specii de ștevie cunoscute, iar una în special Stevia rebaudiana este renumită pentru gustul dulce al frunzelor sale. Se găsește mai ales în climatul subtropical și extractul ei este din ce în ce mai folosit drept îndulcitor. Avantajul este că acest îndulcitor nu este bogat în calorii. Se găsește sub formă de pudră, care este mai concentrată decât varianta lichidă care este mult mai populară. Dezavantajul acestui îndulcitor este că nu poate fi folosit în prăjituri.Agavele. Nectarul de agave conține între 70-80% fructoză, mai mult decât găsim în siropul de porumb procesat. Siropul de agave este extrem de rafinat și transformat într-un îndulcitor asemănător siropului de porumb. Dacă totuși nu vrei să renunți la gustul acestuia, caută îndulcitori pe bază de agave cu conținut scăzut de fructuoză (30-40%).Sucraloza. Deși la baza sucralozei se află zahărul, produsul final nu mai conține nimic natural în el. Îndulcitorul este procesat cu ajutorul clorului, iar oamenii de știință au descoperit că după ingestie acesta nu mai poate fi descompus. Aceștia au mai ajuns la concluzia că sucraloza poate schimba obiceiurile alimentare punându-ne în pericol organismul.Alcoolii de zahăr. Îndulcitorii populari pe bază de alcooli de zahăr includ xylitol, sorbitol și erythritol, obținuți prin fermentarea naturală a porumbului sau a trestiei de zahăr. Aceștia conțin mai puține calorii decât zahărul și mierea, dar mai multe decât ștevia. S-a descoperit că aceștia au proprietatea de a preveni cariile, dar e bine să evităm excesul.Mierea. Mierea din surse cunoscute este printre cei mai sănătoși îndulcitori. Conține o gamă largă de antioxidanți, este antiseptică (deci o poți folosi direct pe răni) și ameliorează simptomele alergiilor. Deși are un nivel ridicat de fructuoză, indicele glicemic este scăzut așa că eliberarea de energie se va face treptat.