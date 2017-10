Cu ce îi ademenesc austriecii pe constănţeni, în materie de vacanţe (II)

Cu ce îi ademenesc austriecii pe constănțeni, în materie de vacanțe (II)

În urmă cu o săptămână vă promiteam o continuare a prezentării celor 12 regiuni pe care recent reprezentanții Biroului de promovare turistică Austria Incoming le-au propus constănțenilor pentru concediul de vară.Am văzut cu ce ne ademenesc austriecii în regiuni ca Mostviertel, Burgenland, Alpii Vienezi și Schladming - Dachstein, iar acum a venit rândul regiunilor Gastein, Abtenau și Zell am See-Kaprun.Regiunea GasteinRegiunea Gastein, un paradis de vacanță pentru întreaga familie, la aproximativ 100 de kilometri de Salzburg, este renumită pentru băile termale cu radon. Austriecii ne ademenesc cu o plimbare cu caleașca, cu hoteluri inedite și cazino. Cum suntem totuși în inima munților, turiștii mai energici au la dispoziție zeci de kilometri de trasee montane marcate.O săptămână de relaxare la munte, la băi termale, costă 271 de euro, de persoană. Prețul include șapte nopți de cazare, cu tip de masă la alegere, două urcări cu instalațiile de cablu și câte o intrare la băile termale Alpentherme sau Felsentherme, extrem de apreciate de turiști.Regiunea AbtenauRegiunea Abtenau, situată doar la aproximativ 50 de kilometri de Salzburg, vine cu un pachet format din natură, cultură și gastronomie. Constănțenii vor găsi acolo gazde care încă își apreciază tradițiile și care îi vor răsfăța cu bucătăria locală. Turiștii se bucură de un peisaj variat, cu munți, câmpii alpine și cascade, numai bun pentru pasionații de drumeții. Și cei care vor să încerce ceva nou au de unde alege: rafting, parapantă, canyoning sau mountain bike, și chiar o pârtie pentru săniuțe de vară. Se poate vizita și Eisriesenwelt, cea mai mare peșteră de gheață din lume, cetatea Hohenwerfen sau lacurile Gosausee și Eglsee.O săptămână petrecută în această regiune pleacă de la 215 euro de persoană, cazare și masă.Regiunea Zell am See-KaprunRegiunea Zell am See-Kaprun este locul în care își dau întâlnire, în toiul verii, atât pasionații de ski (ghețarul Kitzsteinhorn), cât și iubitorii de golf. Mai mult, oricine poate face baie în lacul Zell, este și o destinație de shopping, iar lista activităților outdoor este destul de mare: sporturi pe apă, ciclism, cățărări, golf, parapantă și multe altele. Și aici, șapte nopți de cazare, un pachet care conține și multe surprize incluse, costă puțin peste 200 de euro de persoană.