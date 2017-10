Cu ce culori să te îmbraci ca să-i trezeşti pofta nebună de tine

Cu ce culori să te îmbraci ca să-i trezești pofta nebună de tine

Marţi, 29 Octombrie 2013.

Sexualitatea umană, mai complexă decât multe alte procese cognitive, include factori de atracție complecși, pe care încercăm adesea să-i simplificăm pentru a-i putea utiliza la maximum. Atracția către anumite culori poate juca uneori un rol important, dar preferințele sunt mai degrabă indivi-duale decât colective. Află ce culori să porți ca să-i trezești pofta de sex.Dintre toate culorile, una singură se bucură de susținerea unor argumente științifice pentru atracție și poftă de sex. Nu este greu de ghicit care. Există însă și alte culori asociate de unii libidoului și dragostei, care pot avea uneori efecte la fel de puternice.Roșul, culoarea pasiuniiAsociat timp de secole cu promiscuitatea, roșul este culoarea ce are cu adevărat „puteri” de atracție sexuală. Mai multe studii au demonstrat că această culoare le face pe femei mai atrăgătoare în ochii partenerilor. În plus, cu-loarea roșie este asociată cu dragostea și fertilitatea.Negrul și rochia mulatăIgnoră asocierea cu doliul, negrul poate fi o culoare foarte sexy într-un context potrivit. Rochia mulată neagră stârnește pasiunea multor bărbați chiar dacă acest lucru nu a fost cercetat științific.Când îți pui în valoare formele cu o rochie neagră mulată ce îți evidențiază formele, observi că bărbații îți acordă mai multă atenție. Dacă partenerul tău nu are o problemă personală cu această culoare, o rochie neagră și strâmtă, purtată fără sutien, poate fi exact detaliul de care are nevoie pentru o noapte de sex sălbatic(sursa:www.eva.ro)