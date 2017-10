Cruşinul combate constipaţia

Pastila de natură

Crușinul combate constipația

Ştire online publicată Sâmbătă, 24 Iulie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Crușinul este un remediu vegetal folosit des în combaterea constipației. Se poate administra sub formă de tinctură, în doză de câte 15 picături, înainte de cele trei mese sau ca decoct. Decoctul se prepară prin fierberea a 1-3 lingurițe de scoarță uscată, în 150 ml apă, timp de 15 minute, urmată de macerarea acestui decoct timp de șase ore, iar lichidul decantat se bea seara. La copii se poate administra din acest decoct o doză de cinci picături pe an de vârstă și pe zi. Crușinul este un laxativ neiritant, colagog și vermifug. Are indicație în constipația spastică și se poate administra și la gravide.