Cruciada PNŢCD

Cruciada PNȚCD

Țărăniștii constănțeni recrutează membri de partid de la orice formațiune politică. Duminică, partidul lui Coposu de la malul mării și-a îngroșat rândurile cu câțiva pesediști, peremiști și democrați din județ care și-au părăsit partidele pentru doctrina țărănistă. Președintele interimar al PNȚCD Constanța, Tudorel Chesoi, se mândrește cu noile achiziții cu atât mai mult cu cât aceștia sunt fie consilieri locali, fie foști lideri ai partidelor de la care au plecat și viitori posibili primari în localitățile de unde provin. Cruciada țărănistă inițiată de Chesoi & Co nu iartă nimic și înghite tot, însuși liderul interimar de la județ declarând că partidul își deschide porțile până și pentru foștii membri care odinioară au părăsit partidul dar care acum și-ar redescoperi afinități pentru doc-trina țărănistă. Aceștia trebuie să dea, însă, dovadă de seriozitate… Amzacea, doi țărăniști pe-un fotoliu de primar La sfârșitul săptămânii trecute, la adunarea generală pentru alegerea conducerii PNȚCD Amzacea, s-au înregistrat și câteva înscrieri în partid. Unul dintre con-silierii PSD, Femi Suat, „nemulțumit de felul cum se face politica PSD acolo, mâhnit de ce se întâmplă acolo”, după cum a declarat Chesoi, a făcut pasul în curtea PNȚCD-ului. Consilierul actual este în cărți pentru desemnarea sa ca viitor candidat pentru primăria Amzacea. Odată cu acesta, țărăniștii au mai adus în partid un om de afaceri din mediul local, Romică Stan, și acesta de pe urmă cu speranțe pentru desemnarea în cursa electorală de anul viitor. Liderii de la județ speră însă ca cei doi să se așeze la masa negocierilor și să decidă de comun acord cine va reprezenta partidul la alegerile locale de anul viitor. Bărăganu - peremiștii dau năvală… Țărăniștii au dat iama și în peremiștii de la Bărăganu. Chesoi a mai anunțat ieri, în cadrul aceleiași conferințe de presă, că viitorul primar al comunei Bărăganu s-a înscris în PNȚCD. Este vorba despre Gheorghe Graur, consilier local din partea PRM, în prezent țărănist, și fostul candidat al parti-dului lui Vadim la fotoliul de primar la alegerile precedente. Chesoi a susținut că noul venit în partid se bucură de un scor bun în comună, girându-l cu 60 - 70%, popularitate de care Graur s-ar fi bucurat și la alegerile anterioare. În 2004 acesta a pierdut însă „pentru că a vrut PRM-ul, pentru că domnul Radu Comănici l-a rugat să cedeze în favoarea candidatului PSD. Din acest motiv, oamenii de acolo au fost foarte mâhniți și acesta este principalul motiv pentru care el a aderat la noi”, a declarat Chesoi. Graur nu a venit cu mâna goală în partid, lucru susținut tot de liderii țărăniști de la județ. Topraisar - democrați neserioși Și democrații au pierdut la sfârșitul săptămânii trecute, în duelul cu PNȚCD. Conform decla-rațiilor aceluiași Chesoi, președinta organizației PD Topraisar, Leri Timofte, împreună cu alți patru membri, dintre care și un consilier local, Nedelcu Paveliuc Vasile, au părăsit partidul și s-au îndreptat spre doctrina țărănistă. Și asta nu e tot, căci țărăniștii promit ca la Topraisar să facă pagube mari în rândurile democraților, mai ales că după cum a declarat președintele PNȚCD din localitate, George Iordache, „la Topraisar este o înverșunare împotriva PD-ului“. La conferința de presă de ieri, a fost prezentă și fosta președintă a democraților din Topraisar care și-a făcut publică opțiunea politică actuală: „Am plecat din PD din cauza neseriozității. Multe promisiuni și niciun ajutor moral, nici un sprijin”, a declarat fosta democrată care duminică a semnat adeziunea de intrare în PNȚCD. Așadar, țărăniștii vor să își întărească rândurile și să demonstreze potențialul politic de care sunt capabili. 