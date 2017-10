Crom, crom si... un SLR Brabus

Ştire online publicată Vineri, 15 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Daca esti un fan al stilului bling-bling, inseamna ca acest Mercedes-Benz SLR Brabus imbracat in crom iti va ramane in suflet intr-un compartiment special. Pentru un seic, modelul acesta ar putea sa ramana chiar mai mult timp si in garaj, pentru a avea de unde sa plece atunci cand trebuie sa atraga mai multe priviri.Desigur, in special privirile acoperite de lentilele unor ochelari de soare, pentru ca efectul asupra ochilor ar putea sa fie nociv daca este o zi prea insorita. De exemplu, acest exemplar asemanator cu un ornament de Craciun a fost filmat in timp ce defila prin Londra. Din fericire, soarele a preferat sa stea ascuns in ziua respectiva, iar filmarea nu a fost compromisa… total.Posesorul acestui SLR nu s-a rezumat doar la cromarea caroseriei, ci a dorit sa se impacheteze aproape in totalitate intr-o cupola stralucitoare. Astfel, geamurile nu au avut nicio sansa de scapare. Probabil, in Dubai se potriveste mai bine cu peisajul... Citeste mai departe