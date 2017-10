Criza financiară trage SUV-urile pe dreapta

Criza financiară se resimte tot mai mult și pe piața auto, vânzările de autovehicule noi scăzând în octombrie cu 26,8%, față de aceeași perioadă a anului trecut. Pentru primele zece luni ale anului 2008, regresul a fost de 2,3%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În schimb, numărul înmatriculărilor de autoturisme second-hand de import a crescut cu 104,8%, în primele zece luni, față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Numai în octombrie, s-a înregistrat o creștere de 139%, comparativ cu octombrie 2007. Creșterea explozivă a acestui segment de piață se datorează scăderii vertiginoase a prețurilor mașinilor la mâna a doua. Cele mai mari scăderi se înregistrează în cazul mașinilor mari, a SUV-urilor și a pick-up-urilor. În cazul modelelor americane, exemplarele Hummer au atins un preț scăzut, însă în continuare piperat pentru românul de rând. Pe site-urile specializate românești un model Hummer H3, fabricat în 2007, cu o capacitate cilindrică de 3.700 centimetri cubi și cu 23.000 de kilometri la bord, are un preț de 15.200 de euro, în condițiile în care un model nou poate ajunge la aproape 40.000 de euro. Un Land Rover Freelander, fabricat în 2001, cu peste 100.000 de kilometri la bord și 118 cai putere, înmatriculată, costă aproape 5.000 de euro, la mâna a doua. Un model din 2000 Kia Sportage, cu opționale de siguranță, motor sau confort costă 6.500 de euro, la fel ca modelul de la Volkswagen, Golf 4, cu 138.000 de kilometri la bord. Mercedes ML320, fabricat în 2000 și cu opționale de siguranțe și confort are un preț la mâna a doua de până la 8.000 de euro. Autovehiculele de tip pick-up au de asemenea un preț scăzut. Modelul Toyota Hilux, cu data de fabricație - 2008, capacitate 122 de cai putere și puțin peste 20.000 de kilometri la bord costă aproximativ 10.000 de euro, în condițiile în care prețul unei mașini noi este cel puțin dublu. Același preț îl are și mașina Mitsubishi L200, însă cu date de fabricație între 2000 și 2004. Prețul la reprezentanță este de 17.000 până la 20.000 de euro, fără TVA. Modelul 2007 al autovehiculului Nissan Navara și o capacitate cilindrică de 2.500 centimetri cubi îl poți găsi la un preț de 9.950 de euro, în condițiile în care la reprezentanță mașina costă cel puțin 27.000 de euro.