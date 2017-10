Creşterea în exces a părului bebeluşilor, mai îngrijorătoare decât căderea

Creșterea în exces a părului bebelușilor, mai îngrijorătoare decât căderea

Mămicile nu trebuie să se îngrijoreze dacă nou-născuților le cade părul în primele luni de viață. Medicii pediatri spun că este o etapă normală de dezvoltare. Din contră, un semnal de alarmă trebuie să fie, pentru părinți, dacă părul micuților crește în exces. În primele luni de viață ale bebelușului, mai ales dacă este vorba de primul copil, mămicile se alarmează când observă că micuțul începe să-și piardă, treptat, bogata podoabă capitală pe care o avea la naștere. Dr. Corneliu Neagoe, medic primar pediatru, a subliniat că îngrijorarea nu este justificată. „Nou-născuților le cade părul, căci este o etapă normală de creștere. Căderea nu este cauzată de vreo patologie, în primele șase luni de viață, cum se poate întâmpla mai târziu, de obicei după primul an”, ne-a spus medicul pediatru. Dezvoltarea foliculilor de păr are două etape: de creștere și de stagnare. În cazul nou-născuților, potrivit pediatrului, foliculii de păr intră în perioada de stagnare în același timp, ceea ce duce la căderea părului. De asemenea, contribuie la fenomenul respectiv și faptul că nivelul de hormoni din organismul bebelușului începe să scadă după naștere. De altfel, medicul a arătat că scăderea nivelului hormonilor are un efect similar și la proaspetele mămici. Podoaba capilară bogată - posibilă problemă de sănătate Există posibilitatea ca noile fire de păr să aibă o culoare diferită față de cea pe care o avea părul la naștere. Justificarea trebuie căutată, a arătat medicul, în același proces de schimbare a părului în primele luni de viață. Părinții mai sunt îngrijorați când observă că nou-născutul are porțiuni de scalp fără păr. Medicul spune că nici astfel de aspecte nu trebuie să-i sperie, căci bebelușul are tendința să doarmă în aceeași poziție și să-și frece căpșorul, în mod regulat, de suprafața tare a patului și e posibil ca din această cauză să-și piardă părul. Pe de altă parte, specialistul susține că motive de îngrijorare trebuie să constituie creșterea exagerată a părului în primele luni de viață. „Creșterea părului poate arăta o problemă endocrinologică sau dermatologică. În astfel de situații este bine să se ceară sfatul unui specialist”, a arătat dr. Corneliu Neagoe. Creșterea părului poate fi un semn al deficienței nutriționale, respectiv al lipsei de fier - care este des întâlnită în rândul copiilor mici și are drept consecință neluarea în greutate. Când vine vorba de podoaba capilalră a bebelușilor, specialistul susține că părinții trebuie să manifeste răbdare. Recurgerea la tunderea zero, până într-un an de zile - la care mai apelează mămicile din dorința de a stimula creșterea firelor de păr - nu va avea efectul scontat, a subliniat dr. Corneliu Neagoe. Nici îngrijirea specială, precum uleiul de masaj, nu este necesară, fiind suficient șamponul pentru copii.