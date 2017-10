Creştem mari mâncând legume!

Creștem mari mâncând legume!

Aveți probleme în a-l convinge pe prichindel să mănânce legumele din farfurie? Nu trebuie să-l forțați, căci va percepe legumele ca parte a unei pedepse, și există soluții, la care puteți recurge. Este necesar însă să vă înarmați cu răbdare și creativitate. Mulți părinți se plâng că micuții lor nu vor să mănânce, sub nicio formă, legume. Vă prezentăm, în rândurile care urmează, câteva ponturi date de specialiștii paginii web www.copilul.ro, pentru a schimba obiceiurile alimentare ale celor mici. În primul rând, trebuie să-i dați un exemplu și să mâncați alături de el legumele. Când familia se adună în jurul mesei, puneți-vă în farfurie legumele respective și spuneți-i copilului despre ele: ce legume sunt, cât de bune sunt pentru sănătate. Cum ar fi: „Uite ce ochișori mari și frumoși are iepurașul pentru că mănâncă morcovi!”. Dacă legumele sunt așezate aspectuos în farfurie, copilașul va fi mai tentat să le încerce. Prin urmare, aranjați-le cât mai diferit, ca gust și culoare, pentru a-i stârni interesul. Atrageți-i atenția și prin forme diversi-ficate: pentru supe, tăiați mor-covii în forme de floricele, așezați-le în farfurie în formă de mașinuță, copac, animăluț. Pentru a avea platouri cât mai viu colorate, puteți face combinații între morcovi, fasole verde, porumb, castravete etc. Dacă nici așa nu aveți succes, recurgeți la „ascunderea” legumelor în preparatele culinare. Porumbul sau morcovii, de exemplu, îi puteți amesteca într-o salată mixtă ori într-un sandviș. Preparați-i un suc de morcovi sau de roșii, în care puneți puțină miere sau zahăr. La orice variantă ați apela, este bine să-i spuneți cât mai multe celui mic despre legume: cum cresc, cât de bune sunt și ce beneficii aduc. Ba chiar puteți să-l lăsați pe el să aleagă ce legume preferă, atunci când mergeți în supermarket. La fel, implicați-l în procesul de preparare a bucatelor, lăsându-l să le spele sau să aleagă morcovii ori castraveții care îi plac.