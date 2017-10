Cremă de fructe cu puţine calorii

Cremă de fructe cu puține calorii

Fructele pasate, amestecate cu iaurt, miere și alte ingrediente sănătoase sunt savuroase, sănătoase și excelente în curele de slăbire. Iată o astfel de rețetă recomandată de nutriționiști:Cremă cu banane, piersici și semințe de inAmestecul de fructe variate îți aduce belșug de vitamine și principii nutritive, iar semințele de in îți îmbogățesc zestrea de potasiu și fibre. Calorii per porție: 200. Ingrediente pentru 3 porții: O cană cu piersici congelate (neîndulcite) sau proaspete, o cană cu felii de mango, un sfert de cană cu nectar de piersici, 3 cutii de 125 ml cu iaurt natur sau cu vanilie, o banană coaptă, decojită, feliată și congelată, un sfert de cană de lapte, o lingură de semințe de in măcinate, 2 linguri de miere.Preparare: Într-un blender, combină piersicile, mango și nectarul. Amestecă până ce obții un amestec cremos și omogen. Împarte amestecul în trei pahare. În blender, adaugă iaurtul, banana, laptele, semințele măcinate și mierea. Amestecă și adaugă crema obținută în pahare. Apoi, cu o lingură, amestecă ușor conținutul, pentru a obține un aspect „spiralat”.