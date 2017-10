Creditul pentru a „enşpemia“ casă

Creditul pentru a „enșpemia“ casă

23 Iulie 2009

La câteva ore de la retragerea oficială din programul Prima Casă, ING Bank a anunțat caracteristicile creditului-alternativă – maximum 80.000 euro, pe 30 ani, cu un salariu minim de 1.800 lei/lună. Creditul va fi acordat numai în euro, avansul minim solicitat fiind de 25% din valoarea imobilului. Comparativ, în cadrul programului Prima Casă, statul garantează credite ipotecare în limita a 60.000 euro, pentru care se solicită un avans minim de 5%, adică de numai 3.000 euro. Dobânda va fi calculată ca sumă între rata de referință a băncii pentru fonduri la un an (în prezent, rata este de 4% pe an) și o marjă de 1,5%, la care se adaugă și costul asigurării obligatorii de viață. Întocmirea documentației de credit și comisionul de constituire a ipotecii costă 215 lei, plus încă 1% din valoarea creditului. Clienții trebuie să aibă minimum 21 de ani și un venit lunar de cel puțin 1.800 lei, banca urmând să ia în calcul și alte categorii de venituri suplimentare. Spre deosebire de creditul acordat în Prima Casă, cel oferit de ING poate fi contractat și de persoane care dețin și alte locuințe. Rămâne de văzut cât de inspirați au fost cei de la ING. Practic, creditul-alternativă este un credit ipotecar clasic, la care impedimentul major rămâne avansul solicitat, de 25%. Oficialii băncii au motivat exit-ul din Prima Casă spunând că „procedura de acordare a garanției presupune o administrare specială de către bancă, care generează costuri suplimentare, nefiind în concordanță cu modelul de distribuție propriu ING”.