Costume populare de 100 de ani, la muzeul privat al Paraschivei

La circa 85 km distanță de Constanța, în localitatea Vișina, comuna Jurilovca, Paraschiva Constantin, în vârstă de 61 ani, îi așteaptă pe toți cei care vor să-i fie oaspeți și să petreacă o zi cu totul specială în muzeul său privat de artă populară. Pe tanti Paraschiva, cea mai bună și cea mai cunoscută țesătoare din Vișina, o adevărată artistă populară, am cunoscut-o prin intermediul prof. Mariana Marin, catedra de limba și literatura română la Școala „Marin Sorescu”, un cadru didactic dedicat valorizării elementelor de cultură, etnie, tradiții și obiceiuri păstrate din moși-strămoși. Împreună cu un grup de elevi de la școala amintită am fost oas-peți ai celei care a deprins meș-teșugul țesutului de la mama sa. Paraschiva Constantin a început la vârsta de 12 ani, cu lucrări simple, precum preșuri țărănești. Au urmat, pe la 14-15 ani, după ce a învățat cum se lucrează, cuvertu-rile în multe ițe, țeserea de pânze și prosoape, realizarea de țoale în două ițe. De la 56 de ani, a început să lucreze și costume populare bulgărești și confecționează acce-sorii pentru portul tradițional. Costumele populare create de ea sunt purtate, de exemplu, de Ziua Babei, la 8 ianuarie. Dacă viața de familie cu preocu-parea pentru asigurarea educației și viitorului copiilor au constituit motive care au împiedicat-o să se dedice mai mult artei țesutului, după pensionare, și-a dedicat toată energia și resursele sale practicării, promovării și transmiterii artei țesutului tradițional. Chiar ea mărturisește: „E păcat, când atâta lucru s-a țesut și s-a făcut să nu avem și noi un muzeu ca să fie rămas în urmă... Sunt atâtea lucruri după timpuri și îmi pare rău să se piardă”. Astfel, din 2006, ea a transformat o parte a casei sale într-un mic muzeu, unde se găsesc atât creațiile sale, dar și costume populare vechi de o sută de ani, provenind din portul popular bulgăresc, oltenesc, dar și altele, precum și diferite unelte tradiționale folosite în arta țesutului, cum ar fi un impresionant război de țesut încă funcțional. Ca o dovadă în plus a valorii muzeului său, tanti Paraschiva a fost vizitată de interpreți de muzică populară dobrogeni, interesați de costume tradiționale, dar și de turiști. Elevii de la „Marin Sorescu” au avut posibilitatea chiar să poarte costume populare specifice. Au cântat și au dansat împreună cu Ansamblul de dansuri din satul Vișina, care a prezentat un program artistic ce a inclus și obiceiul Paparudele. Pentru organizarea unei vizite sau a unei întâlniri o puteți suna pe tanti Paraschiva la telefon 0724 296 682 și veți redescoperi ospitalitatea țăranului român dornic să ofere amintiri plăcute celor ce-i trec pragul.