Costineştiul, plin ochi şi pe sfârşit de august

Costineștiul, plin ochi și pe sfârșit de august

Costineștiul geme de turiști. Marea de liceeni, studenți și tineret, căci vorbim despre stațiunea lor, nici nu vrea să audă că vara este de acum pe sfârșite. Ce-i drept, și vremea este mai mult decât plăcută, așa că miile de persoane care se află și la această oră în Costinești au parte de o vacanță cât se poate de reușită.Spre bucuria lor, la amiază nu mai este nevoie să se retragă în pensiuni sau hoteluri. Soarele nu mai arde atât de tare, așa că pot lenevi pe plajă, chiar și fără umbrele, cât este ziua de mare. În plus, marea ceva mai agitată din ultimele zile a fost pe placul multora. O joacă în apă ori o plimbare cu banana sau bărcuța parcă are alt farmec.„O vreme foarte bună! Nici exagerat de cald, nici rece. Am nimerit o perioadă tare bună. Sper să țină așa până la sfârșitul săptămânii. Chiar ne pare bine că am ales sfârșitul lui august. De fapt, așa s-a nimerit. Am avut noroc”, ne-a spus Mihaela, o tânără din Brașov.v v vDeși o stațiune în care multe aspecte lasă de dorit, așa cum de altfel se întâmplă în majoritatea, în frunte cu Mamaia, tinerii au motive berechet să o aleagă. An de an sunt perioade - după ce elevii pun ghiozdanul în cui iar studenții trec prin sesiune, așa cum poate fiecare - în care se dovedește a fi neîncăpătore. De altfel, poate că și această aglo-merație îi atrage pe mulți. În plus, un alt motiv, toți știu că românii trecuți de prima tinerețe nu prea dau prin Costinești și, poate cel mai important, că au destule posibilități de distracție, cât este ziua de lungă, mai ales dacă îi ține și buzunarul.De exemplu, turiștii pot închiria hidrobiciclete, cu 25 lei ora sau, cine se pricepe, caiace, cu 10 lei ora / persoană. Și bărci pot fi închiriate, cu 20 lei/ora, însă dacă vreți doar o plimbare cu vaporașul, în larg, trebuie să achitați 10 lei/persoană.Puteți ajunge și până la epava devenită de-acum emblemă pentru Costinești. O astfel de călătorie, care durează aproximativ jumătate de oră costă, pentru adulți, 10 lei, iar pentru copii, 5 lei.v v vPentru ceva mai multă adrenalină turiștii pot opta pentru sky nautic. Nu chiar oricine își permite, totuși, mai multe experiențe de genul acesta. 15 minute costă 45 lei.Tot la capitolul „senzații tari“, dacă putem spune așa, s-ar încadra și tiroliana. Cu 10 lei puteți traversa și altfel lacul din apropierea plajei.La capitolul relaxare, turiștii pot opta pentru o partidă de pescuit în largul mării. Această experiență, inedită pentru unii, costă 50 lei/persoană, pe oră. Organizatorii vin și cu o ofertă, „plătești două ore și stai trei”. În plus, nu contează dacă ai ori nu scule de pescuit. Vă sunt puse la dispoziție, gratuit.