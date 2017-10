Costineşti – cea mai populată staţiune de pe litoral

Conform statisticilor oficiale

Costinești – cea mai populată stațiune de pe litoral

Renăscută precum pasărea Phoenix, din propriul… nămol, stațiunea cunoaște, vara aceasta, un adevărat boom. Acum în Costinești se vorbește de râu, de noul lac, de pod, geografia Stațiunii Tineretului schimbându-se total. Cu oricine intri în vorbă, pe oricine întrebi îți vorbește de alte coordonate de așezare, fiecare petic de pământ aici fiind pus la treabă, adică să producă bani albi pentru zile negre. După doi ani de reconstrucție intensă, că doar locui-torii acestei stațiuni trăiesc tot anul din cele două luni de vară, la ora actuală, Costineștiul găzduiește peste 18.000 de turiști. Cristina Toma, din București, n-a mai venit de nouă ani în Stațiunea Tineretului. „Iar acum am avut aproape un șoc, cât de schimbată este. Mult mai frumos, mai curat, mai liniștit față de celelalte stațiuni. Iar de prețuri chiar n-am de ce să mă plâng. Am venit împreună cu familia la o gazdă cu care am ținut legă-tura prin internet. Și pentru 800.000 lei camera pe seară suntem foarte mulțumiți, mai ales că avem baie în cameră". Virgil Anghel și Angel Pârlog, din Ploiești, sunt de cu totul altă părere. „În ceilalți ani, de dinainte de inundații, atmosfera era mai animată. S-au subțiat cam tare distrac-țiile, dar nu și prețurile. La discoteci, spre exemplu, fie că-i Disco Ring, fie că-i Perla Tineretului, în funcție de invitații pe care-i au, diferă și prețul de intrare". Elevă în clasa a X-a la un liceu din Bacău, Elena Alina Dumitru a venit pentru prima dată în Costinești vara aceasta. „Mâine (astăzi – n.r.) mă întorc acasă după o săptămână petrecută în tabără aici. Mi-am ales oferta care cuprinde doar cazarea, pentru că auzisem ce se întâmplase la Năvodari și n-am vrut s-o pățesc. La cele trei milioane două sute lei costul taberei, am mai avut încă două milioane cinci sute bani de buzunar. Am descoperit o terasă cu mâncare foarte bună lângă tabără, am mers la concertele trupelor Iris, Voltaj, chiar și la un spectacol de balet la Teatrul de vară – «Lacul lebedelor». Mi-a plăcut foarte mult și m-am simțit foarte bine". Spre deosebire de ceilalți interlocutori, Ionela, din Vălenii de Munte, lucrează ca bucătăreasă, cu carte de muncă, din luna iunie și până în septembrie, de patru ani încoace. „Pot spune că am văzut cum se reconstruiește stațiunea sub ochii mei, cum a ajuns de la un dezastru să se transforme în ceea ce este astăzi. Și nu știu cui nu i-ar plăcea ce vede acum?".