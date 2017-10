Copiii trebuie să-şi aleagă singuri jucăriile

Copiii trebuie să-și aleagă singuri jucăriile

Alegerea jucăriilor pentru copiii preșcolari aparține părinților, dar aceștia trebuie să țină cont ca jucăria să corespundă vârstei copilului, să aibă proprietăți care să-l ajute în dezvoltarea psihomotorie și în același timp să fie pe placul acestuia. Potrivit psihoterapeutului Anda Păcurar, jucăriile sunt importante în dezvoltarea psihomotorie a copilului și de aceea ele trebuie să fie potrivite vârstei lui și să-l atragă. „Când e prea mic, copilul nu-și poate alege jucării, așa că alegerea aparține părinților. E foarte tentant pentru părinți și mulți cumpără jucăriile cu care ar vrea ei să se joace, chiar și când copilul e destul de mare să facă alegeri”, a declarat Anda Păcurar. Psihoterapeutul recomandă părinților ca, în cazul în care merg cu copiii la cumpărături în super-marketuri, să-i lase să-și alegă singuri jucăria. „Așa îl învățați un principiu de viață: mereu are de ales, dar există și limite și își asumă responsabilitatea alegerii. Dacă atunci când ajunge acasă copilului nu-i mai place jucăria pe care a ales-o și vrea alta, trebuie să știe că are posibilitatea să-și aleagă una nouă, dar nu imediat”, a explicat psihoterapeutul. Părinții trebuie doar să-și ghideze micuțul Conform specialistului, este important ca în camera copilului sau în spațiul destinat lui să existe jucării diverse și cărți potrivite. Anda Păcurar a subliniat că cei mici trec prin diverse perioade, testează foarte mult și astfel, ar putea să descopere o jucărie sau o carte după luni de zile de la cumpărare. Dacă e vorba de un băiețel care nu prea agreează mașinile sau chiar vrea să se joace cu păpuși, psihoterapeutul recomandă părinților să nu dispere sau să-i interzică acest lucru, pentru că cel mic doar testează și trebuie lăsat să experimenteze, pentru că apoi va trece și la mașini. Specialistul mai spune că e mai puțin important dacă jucăriile sunt exact pentru vârsta lui, deoarece mulți părinți, din dorința de a stimula precocitatea copilului, îi iau jocuri de perspicacitate sau mai dificile. Psihoterapeutul mai este de părere că e bine ca un copil să se joace și singur, ca să devină conștient că nu e obligatoriu să depindă de alte persoane, dar în egală măsură e la fel de important să aibă măcar 20 de minute de joc cu părintele. În acest timp, nu este indicat ca părintele să-l controleze, ci doar să-l corecteze, să-l învețe și să-i răspundă la întrebări. Atunci când jocurile devin mai complicate, e bine ca părinții să-și ghideze copiii, dar fără să se implice prea mult în jocurile lor, fără să-i arate cum e bine să asambleze sau să pună o piesă. „Prin încercare și eroare învață. Altfel va învăța că adultul e deștept, le face pe toate și astfel se descurajează, devine timid, nu dorește să mai încerce, e o neputință asumată”, a mai adăugat Anda Păcurar. 