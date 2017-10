Copiii supraponderali, adulţii obezi de mâine

Copiii supraponderali, adulții obezi de mâine

Ştire online publicată Sâmbătă, 29 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Studiile publicate într-un supliment al Jurnalului American de Medicină Preventivă prezintă un număr mare de provocări pe care le înfruntă tinerii în fiecare zi, încercând să-și mențină greutatea normală, potrivit Health Day Reporter. Astăzi, copiii trăiesc într-o lume unde este foarte ușor să-și cumpere junk-food în loc de fructe proaspete, iar la școală sunt încurajați de colegi să mănânce de la fast food-uri și să consume băuturi alcoolice pe ascuns. „Este un teren minat pentru copii”, a afirmat doctorul nutriționist Alexandra Salazar, de la Spitalul pentru copii din Montefiore, New York. “Școala joacă un rol important în viața copiiilor, dar lor deseori nu li se oferă cele mai bune variante la școală sau în comunitate”, a mai spus medicul. „Aproximativ unul din șase copii și adolescenți americani sunt supraponderali”, potrivit Biroului General al Chirurgilor din SUA, care de asemenea avertizează că 70% dintre adolescenții supraponderali vor crește și se vor transforma în adulți obezi. Copiii supraponderali sunt expuși la un risc mărit de a face diabet de tip ll, o boală care de obicei apare la adulți. Copiii cu kilograme în plus au, în plus, un risc mare de a fi depresivi. „Observăm acum un caz epidemic de diabet zaharat de tip ll dezvoltat la copii”, a afirmat dr. Brenda Kohn, endocrinolog pediatric la Centrul Medi-cal Universitar din New York, care a arătat că și există și alte dereglări, cum ar fi colesterolul ridicat, care este în creștere la tinerii supraponderali.Studiile publicate într-un supliment al Jurnalului American de Medicină Preventivă prezintă un număr mare de provocări pe care le înfruntă tinerii în fiecare zi, încercând să-și mențină greutatea normală, potrivit Health Day Reporter. Astăzi, copiii trăiesc într-o lume unde este foarte ușor să-și cumpere junk-food în loc de fructe proaspete, iar la școală sunt încurajați de colegi să mănânce de la fast food-uri și să consume băuturi alcoolice pe ascuns. „Este un teren minat pentru copii”, a afirmat doctorul nutriționist Alexandra Salazar, de la Spitalul pentru copii din Montefiore, New York. “Școala joacă un rol important în viața copiiilor, dar lor deseori nu li se oferă cele mai bune variante la școală sau în comunitate”, a mai spus medicul. „Aproximativ unul din șase copii și adolescenți americani sunt supraponderali”, potrivit Biroului General al Chirurgilor din SUA, care de asemenea avertizează că 70% dintre adolescenții supraponderali vor crește și se vor transforma în adulți obezi. Copiii supraponderali sunt expuși la un risc mărit de a face diabet de tip ll, o boală care de obicei apare la adulți. Copiii cu kilograme în plus au, în plus, un risc mare de a fi depresivi. „Observăm acum un caz epidemic de diabet zaharat de tip ll dezvoltat la copii”, a afirmat dr. Brenda Kohn, endocrinolog pediatric la Centrul Medi-cal Universitar din New York, care a arătat că și există și alte dereglări, cum ar fi colesterolul ridicat, care este în creștere la tinerii supraponderali.