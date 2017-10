Copiii şi iubirea pentru bani

Copiii și iubirea pentru bani

Ştire online publicată Sâmbătă, 27 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Majoritatea părinților sunt dispuși la orice sacrifiu pentru a le îndeplini celor mici orice dorință. Dar, chiar dacă vă permiteți luxul de a satisface permanent cerințele copilașilor, este bine să vă abțineți de la cadouri extravagante. De ce? Pentru că micuțul trebuie să-și construiască un raport sănătos cu banii și să nu se maturizeze crezând că poate avea pot ce dorește, atunci când dorește. Cum faceți acest lucru? Iată câteva sfaturi, recomandate de Copilul.ro:1. Ajutați-vă copilul să facă diferența dintre ceea ce vrea și ceea ce are nevoie. Orice copil are nevoie de pantofiori comozi și frumoși, dar asta nu înseamnă că trebuie să-și îmbogățească permanent colecția sau să poarte adidași de firma extrem de scumpi. De asemenea, nu e necesar să primească o jucărie nouă de fiecare dată când mergeți la cumpărături, mai ales când are acasă un sac plin cu care nu se mai joacă sub pretextul că sunt vechi. Pentru cadouri mari și costisitoare, este bine să așteptați ocazii speciale, precum ziua de naștere sau Crăciunul.2. Învățați-l să ofere. Copilul nu trebuie să trăiască într-un glob de cristal. El trebuie să știe că există copilași mai puțin norocoși decât el, care ar fi fericiți dacă ar avea o parte din jucăriile sau hăinuțele sale. Învățați-va copilul să doneze lucruri pentru a face o bucurie celorlalți.3. Evitați comparațiile cu alți copii! Dacă se compară cu alți copii, ai căror părinți își permit să investească mai mulți bani în jucării și haine, arătați-i că există și copilașii mai săraci și că el se situează undeva la mijloc. Spuneți-i că posibilitățile dumneavoastră sunt limitate și ajutați-l să aprecieze ceea ce are nu ceea ce nu poate avea. Este normal să-și dorească un obiect cum are colegul sau de bancă, dar faceți-l să înțeleagă cu argumente raționale că nu dorința de concurență, ci utilitatea trebuie să primeze în alegerea hainelor sau a accesoriilor.4. Creați-i obiceiul de a strânge bani și de a gândi în limitele bugetului pe care-l are. Dați-i o sumă fixă pentru hainele de iarnă, de exemplu, și mergeți împreună la cumpărături pentru a-și alege obiectele dorite. De asemenea, alocați-i o sumă lunară pentru activitățile pe care și le propune și nu-i suplimentați suma atunci când ea se termină. Copilul va realiza rapid că lucrurile sunt scumpe și că va trebui să aleagă cu grijă, să viziteze mai multe magazine și să-și gestioneze banii astfel încât să-i ajungă toată luna.5. Învățați-l să-și câștige banii. Copilul trebuie să înțeleagă că, în viață de adult, nimeni nu-i va oferi nimic gratis. Astfel, alocația lunară pe care i-o oferiți trebuie să fie justificată de un efort din partea lui. Dacă își dorește un obiect vestimentar scump, fixați-i niște însărcinări lunare și fiecărui obiectiv îndeplinit asociați-i o sumă de bani corespunzătoare. Dacă va îndeplini toate responsabilitățile cerute, la sfârșit va căpăta banii necesari. Aceste sarcini nu trebuie să fie însă exagerate, pentru a-i oferi impresia că în spatele lor este un refuz mascat, dar nici foarte ușoare, pentru a nu relativiza conceptul de muncă.