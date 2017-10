Copiii români iau note proaste din cauza calculatorului

Ştire online publicată Sâmbătă, 17 Iulie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Potrivit unui studiu publicat de cotidianul The New York Times, utilizarea calculatoarelor în rândul elevilor din România a dus la scăderea performanțelor școlare ale acestora. Studiul îi aparține profesorului Ofer Malamud de la Universitatea din Chicago și românului Cristian Pop-Eleches de la Universitatea Columbia și are la bază o cercetare realizată în România, în rân-dul beneficiarilor programului gu-vernamental Euro 200. Programul, lansat în urmă cu cinci ani, se adresează elevilor și studenților din familii cu venituri reduse, care pot primi câte 200 de euro pentru a-și cumpăra câte un calculator. Cei doi profesori au remarcat că, în momentul în care au primit calculatoarele, cele mai multe gospodării românești nu au fost conectate la internet, iar copiii au folosit calculatoarele pentru a se juca, în loc să-și facă temele pentru acasă. Acest lucru a dus la scăderea performanțelor școlare ale elevilor incluși în programul Euro 200, se arată în studiu. Rezultatele slabe s-au înregistrat îndeosebi la materii precum mate-matică, limba engleză și limba română.