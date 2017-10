Copiii obligaţi de părinţi să doarmă riscă mai târziu să sufere de insomnie

Copiii obligați de părinți să doarmă riscă mai târziu să sufere de insomnie

Sâmbătă, 10 Noiembrie 2007.

Copiii au nevoi diferite în privința somnului, pentru unii dintre ei este suficient un somn scurt, iar alții necesită mai multă odihnă, dar dacă sunt obligați de părinți să doarmă riscă tulburări ale somnului, potrivit unor studii recente citate de Reuters Health. Cercetătorii suedezi au monitorizat 305 copii de la vârsta de un an până la 10 ani și au notat cât dorm aceștia pe parcursul nopții. Rezultatele au fost diferite, singura constantă fiind aceea că 90% dintre ei și-au păstrat obiceiurile legate de dormit pe întreaga perioadă monitorizată. Astfel, copiii care dorm puțin când sunt bebeluși dorm puțin și în copilărie, iar cei care dom mult fac acest lucru și mai târziu, fapt care indică un mecanism biologic ce stă la baza nevoii lor de somn, spun cercetătorii în revista Pediatrics. „Putem spune, conform acestei cercetări, că nu există un timp optim în care copiii trebuie să doarmă deoarece a fost observată o foarte diferită paletă de perioade normale și suficiente de somn la copiii monitorizați”, a spus coordonatorul cercetării dr. Oskar Jenni. Copiii care totuși au manifestat variații ale somnului între vârsta de un an și cea de 10 ani au fluctuat în medie de la un somn de 14 ore pe zi ca bebeluși, la un somn de 10 ore vârsta de 10 ani. „Trebuie să recunoaștem că somnul unora dintre copii durează mai puțin, iar al altora mai mult deoarece fiecare copil are nevoi diferite în această privință”, a spus Oskar Jenni. Ea a explicat că dacă părinții obligă un copil care nu are nevoie de somn să doarmă, el ar putea dezvolta tulburări de somn, inclusiv insomnie. Ea a adăugat că este important ca părinții să identifice corect nevoile copilului deoarece aceia care se trezesc dimineața fără probleme și care nu arată somnolență pe timpul zilei sunt copiii care se odihnesc suficient într-un timp mai scurt decât alții. Pe de altă parte, copiii care au probleme de comportament și probleme cu școala pot suferi de deficit de somn, a punctat cercetătoarea.