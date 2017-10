Copiii i-au învins pe părinţi în turneul de rugby-tag de la Mangalia

Sportul cu balonul oval se joacă pe plaja „Laguna“ din Mangalia

Copiii i-au învins pe părinți în turneul de rugby-tag de la Mangalia

Importând un model britanic, cei mai tineri jucători de rugby din municipiul Mangalia și invitații lor din Bârlad, Galați, Limanu și alte localități au făcut show pe plaja „Laguna”. Nisipul fierbinte de pe plaja „Laguna” din Mangalia a fost răvășit sub picioarele micilor jucători - băieți și fete, care au făcut adevărate demonstrații de măies-trie în jocul cu balonul oval. Antrenoarea Lavinia Lungu duce mai departe tradiția rugby-ului din Mangalia sub o formă nouă rugby-tag, o variantă pentru copiii cu vârste de până la 12 ani. Jucătorii au prinsă la mijloc o centură cu două benzi colorate, albastre sau roșii, dispuse lateral. Când joacă, în loc să placheze adversarul, este suficient să-i desprindă una dintre benzi și să strige „tag!”, pentru ca acesta să fie nevoit să paseze mingea. Apoi, banda colorată este înapoiată jucătorului și acesta reia jocul. Din mișcarea de preluare a benzii colorate, copiii învață practic cum să se aplece spre mijlocul adver-sarului pentru placaj, dar fără a efectua mișcarea. Rugby-tag este o formulă propusă de Federația din Marea Britanie, preluată de mai multe țări europene. La Mangalia, acest sport este promovat de Lavinia Lungu și mai mulți părinți inimoși. „Campionatul s-a încheiat cu victoria echipei locale, dar toți participanții au fost premiați pentru efortul depus. Trebuie menționat faptul că mult mai multe echipe și-au anunțat dorința de a par-ticipa, dar, din cauza problemelor financiare, nu s-au mai putut deplasa. Chin și pentru antrenorul din Bârlad, care a venit la turneu cu cinci copii, cu autoturismul propriu, iar după joc a și plecat, urmând a primi premiile printr-un delegat”, a declarat Magda Coles-niuc, din cadrul departamentului Mass-media al Primăriei Mangalia. Pentru jocul lor deosebit și pasiunea demonstrată, au primit premii speciale copiii Andreea Ungureanu, Mihai Picoae și frații Robert și Andrei Cincă. După meciurile oficiale, sub privirile a aproximativ 200 de spectatori, turiști și constănțeni, a urmat jocul demonstrativ, în care s-au întâlnit echipa campioană și o selecționată formată din părinții copiilor. Antrenamentele micilor sportivi și-au arătat utilitatea, iar părinții au fost înfrânți cu 4-5. „Este uimitor ce pot face acești copii! Îi felicit pe organizatori pentru că popularizează în orașul nostru acest sport nou și pentru organizarea primului campionat de acest gen la Mangalia. Chiar dacă, la început, publicul a fost mai reticent, neînțelegând probabil ce fel de joc este, iată că, spre final, jucătorii au fost încurajați și aplaudați, așa cum meritau. Îi mai așteptăm și la anul, mai mulți și cu rezultate mai frumoase”, a declarat primarul Mihai Claudiu Tusac. v v v Și seniorii de la clubul Callatis au jucat rugby pe plajă, dar nu la Mangalia, ci la Varna (Bulgaria), în cadrul unui turneu internațional la care au mai participat alte cinci formații, din Franța, România și țara gazdă. Callatis a obținut victorii pe linie, printre remarcații antrenorului Nicușor Dinu aflându-se căpi-tanul Marian Croitoru, Ovidiu Pilat, Gabriel Slusar și Robert Țibuleac. „A fost un concurs spectaculos, cu reguli aparte față de rugby-ul clasic. Pe plajă, se fluieră repede, balonul circulă iute, iar contactul este limitat. Mă bucur că i-am bătut pe francezi”, a povestit tehnicianul constănțean.