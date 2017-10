Copiii cu vârste cuprinse între trei şi cinci ani pot pretinde că sunt altcineva

Copiii cu vârste cuprinse între trei și cinci ani pot pretinde că sunt altcineva

Prin joc, copiii își folosesc mintea și corpul, iar treptat învață despre lumea din jurul lor și se dezvoltă. Prin acest procedeu își formează aptitudinile și încrederea în sine și se pregătesc pentru viață. Specialiștii susțin că, pentru copiii care au vârste cuprinse între trei și cinci ani, cele mai indicate jucării sunt mingiile de toate mărimile. De asemenea, în jurul vârstei de trei ani, pot desena o formă sau pot colora și de aceea este indicat să le dați hârtie și multe creioane. Tot la această vârstă prietenii devin din ce în ce mai importanți pentru preșcolari și interacțiunea cu alți copii îi învață să împartă și să se joace pe rând cu jucăriile. În plus, un alt copil poate fi un partener în jocul lor deoarece le place să se îmbrace și să pretindă că sunt altcineva, mama, tata sau un alt personaj imaginat de ei.