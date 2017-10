Copii loviţi în somn de fereastra unui tren. Geamul le-a căzut în cap

Copii loviți în somn de fereastra unui tren. Geamul le-a căzut în cap

Ştire online publicată Vineri, 05 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Fereastra unui tren InterRegio care se afla în mișcare a căzut peste doi copii care dormeau într-un vagon. În urma incidentului, copiii au fost duși la spital. În urma acestui incident Poliția Transporturi Feroviare Deva a deschis o anchetă.Incidentul s-a produs în noaptea de joi spre vineri, în timp ce trenul InterRegio Timișoara Nord-Beclean pe Someș se afla în mișcare, în apropierea stației CFR Ilia."Copiii erau în vagon, amândoi la geam, față în față, și dormeau. Eu vorbeam la telefon, cu fața spre ei ca să-i supraveghez. Am văzut cum partea de sus a geamului se deprinde și a căzut peste ei. Băiatul, care are 11 ani, era tăiat la cap, iar fata, care suferă de o boală de inimă și urmează să fie operată, era foarte speriată. Am cerut ajutor și șeful de tren a chemat ambulanța în stația CFR Deva, care era cea mai apropiată", a povestit Reghina Suciu, mama copiilor.