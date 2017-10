Consulatul Turciei lansează pe 10 noiembrie cursurile de limba turcă

Ziua Națională a Turciei, sărbătorită pe 29 octombrie, a reunit peste 200 de persoane la un eveniment organizat de Consulatul General al statului turc la Constanța. A fost deopotrivă prilej de bucurie, dar și un moment prielnic pentru un bilanț provizoriu al primului an de mandat al consulului general al Turciei la Constanța, Füsun Aramaz, ocazie cu care oficialul străin a anunțat și lansarea cursurilor de limba turcă, organizate de consulat. „Pentru mine este o mare bucurie să sărbătoresc Ziua Republicii alături de atât de mulți prieteni. Sunt foarte impresionată de numărul mare de participanți și de numărul mare al celor care ne iubesc”, a declarat pentru „Cuget Liber” consulul Füsun Aramaz cu ocazia sărbătoririi celor 87 de ani de la punerea bazelor statului turc modern de către Mustafa Kemal Atatürk. A fost o sărbătoare marcată, într-adevăr, în mijlocul unei mulțimi impresionante. Au răspuns prezent la evenimentul organizat de Consulatul General al Turciei la Constanța atât reprezentanți ai comunităților turcă și tătară, dar, de data aceasta, într-un număr foarte mare, și reprezentanți ai administrațiilor locale din județ, ai instituțiilor deconcentrate, ai instituțiilor de învățământ superior din municipiul Constanța, precum și ai altor reprezentanțe diplomatice acreditate în România. Bilanț la ceas de sărbătoare Și cum peste doar două luni, consulul Turciei la Constanța va împlini un an de la preluarea mandatului său la malul Mării Negre, un scurt bilanț al acestei perioade a fost binevenit la ceas aniversar. Una dintre prioritățile reprezentantului statului turc la Constanța a fost, încă de la început, derularea unor proiecte pentru tinerii turci și tătari de aici. „Când am venit la post în Constanța și am fost întrebată ce se poate face pentru comunitatea de aici, primul meu gând s-a îndreptat către tineri. Astfel că am reușit, în primă fază, să trimitem un grup de tineri la Istanbul, care este Capitală Culturală Europeană în 2010. Îmi propusesem, de asemenea, să mă ocup îndeaproape de Colegiul Național „K. Atatürk” din Medgidia, lucru care s-a întâmplat. Avem niște proiecte pentru campusul care se va construi și am putea spune că am făcut niște pași în această direcție”, a declarat consulul general Füsun Aramaz. De asemenea, reprezentantul statului turc a ținut să amintească și buna colaborare pe care Consulatul o are cu autoritățile statului român, cu Inspectoratul Școlar Județean și cu uniunile turcă și tătară. Unul dintre cele mai importante proiecte pe care consulatul l-a pregătit și este pe cale să demareze este cel de promovare a limbii turce. În acest sens, consulul Füsun Aramaz a ținut să dea o veste bună celor interesați de studierea limbii turce: „Ne-am gândit la tinerii care știau puțin limba turcă sau care nu știau deloc și voiau să învețe. Le pot da vestea că începând cu 10 noiembrie începem cursurile de învățare a limbii turce”. Acestea sunt doar câteva dintre proiectele pe care consulul Füsun Aramaz a reușit să le pună în aplicare încă din primul an de mandat, proiecte care vizează comunitățile turcă și tătară din România și implicit dezvoltarea relațiilor dintre cele două state și care, potrivit interlocutorului nostru, vor continua și în viitor.