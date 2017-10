Bilanț la șase luni

Constructorii mici ocolesc criza, cei mari o lovesc frontal

Ştire online publicată Vineri, 31 Iulie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Cu mic, cu mare, constructorii auto se înscriu, în aceste zile, pe lista companiilor care publică bilanțul pe primul semestru din 2009. Cu puține excepții, rezultatele sunt clare și, de altfel, previzibile – industria auto a ieșit în pierdere. Au scăpat constructorii mici, care produc modele ieftine, cum este Dacia. Compania autohtonă a înregistrat, la șase luni, o creștere cu 20,3% a vânzărilor, până la 153.826 unități (față de 127.842 în perioada similară din 2008), potrivit datelor publicate ieri de Renault. Vânzările au fost susținute de performanțele foarte bune ale modelului Sandero, care au reușit să dubleze cota de piață a Dacia, în Europa, până la 101.810 unități. În același timp, modelul Logan a profitat din plin de programele de tip Rabla, vânzările sale crescând cu 83,1% în Germania. Logan-ul s-a vândut bine și în Rusia (peste 25.500 de exemplare), deși piața din regiune a scăzut cu 47,8%. Scăderi s-au înregistrat în regiunile Euromed (Turcia, Europa de Est, Africa de Nord – minus 29,3%) și Eurasia (minus 66,2%). La nivel național, Dacia și-a majorat cota cu 2,5%, deși segmentul autohton a scăzut cu 53,7%. Creșteri puternice au fost și în Maroc (plus 19,9%) și Algeria (56,3%), unde Dacia și-a majorat cu 2,7% cota de piață. Renault iese în pierdere, dar își ține cota de piață Renault, tatăl și mama Dacia, a afișat însă o pierdere netă de 2,7 miliarde euro, după șase luni. Anul trecut, după primul semestru, al doilea mare constructor francez avea un profit net de 1,58 miliarde euro. Vânzările Renault au scăzut cu 16,5%, până la 1.106.989 autoturisme, cota de piață rămânând totuși constantă, de 3,7%. Volkswagen scade cu 83%, însă rămâne pe plus Nici la nivel înalt situația nu este mai bună. Volkswagen AG, cel mai mare constructor european, a raportat o scădere cu 83% a profitului obținut, incluzând diviziile Audi și Skoda. Astfel, profitul net după șase luni este de „numai” 283 milioane euro, față de 1,64 miliarde euro în primul semestru din 2008. Vânzările VW au scăzut cu 7,7%, la 27,2 miliarde euro. La nivel global, vânzările au coborât cu 5%, sub media industriei, de 18%. Oficialii VW au declarat că vânzările bune din state ca Brazilia și China au reușit să compenseze reducerile din state europene ca Spania și Marea Britanie. Pe întreg anul, Volkswagen estimează o scădere cu 10% a vânzărilor. Scădere în țara soarelui… apune În Japonia, constructorii Mazda și Mitsubishi au afișat pierderi „consistente”, pe fondul reducerii drastice a cererii. Astfel, Mitsubishi a înregistrat pierderi de 29,6 miliarde yeni (312 milioane dolari), în condițiile în care pe primul semestru din 2008 înregistra un profit de 9,86 miliarde yeni. Pentru anul financiar în curs, care se încheie în martie 2010, Mitsubishi a menținut o țintă de profit operațional de 30 miliarde yeni și un profit net de 5 miliarde yeni. Mazda, al doilea mare producător japonez, a raportat pierderi de 21,5 miliarde yeni (264 milioane dolari), față de un profit de 15 miliarde yeni, realizat în perioada similară din 2008. Compania, care exportă 85% din producție, a fost puternic afectată de aprecierea yenului. Mazda a menținut estimările privind pierderile de 50 miliarde yeni, pentru anul fiscal în curs. Singurii care au cu ce să se laude sunt cei de la Honda, care au sfidat estimările analiștilor (pierderi de 1,1 miliarde dolari) și au afișat un profit de 300 milioane dolari, după primul sfert al anului fiscal japonez (aprilie – iunie 2009). Rezultatele pozitive au fost determinate de succesul modelului hibrid Insight și de vânzările constante ale modelelor Jazz și Accord. Pentru acest an, Honda se așteaptă la un profit de circa 737 milioane dolari.