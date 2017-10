Constănţenii îşi vor putea duce maşinile noi la orice service fără să îşi piardă garanţia

CE sparge monopolul

Constănțenii își vor putea duce mașinile noi la orice service fără să își piardă garanția

Comisia Europeană a reglementat, prin noi norme, piața service-urilor auto din spațiul comunitar. Potrivit modificărilor legislative, care vor intra în vigoare din această lună, producătorii auto nu vor mai putea cere ca repararea sau revizia mașinii să fie efectuată numai în service-urile agreate. În acest fel, șoferii se pot adresa oricărui service autorizat și nu doar celui al mărcii. Noile reguli vor intra în vigoare la începutul lunii iunie, iar implementarea lor se va face progresiv, Comisia prevăzând o perioadă de tranziție de trei ani pentru a permite adaptarea concesionarilor. Reforma facilitează accesul centrelor de reparații la piesele de schimb ale altor mărci. În plus, constructorii auto nu vor mai putea condiționa acordarea garanției de apelarea la serviciile centrelor de reparare autorizate. Totuși, ei pot solicita ca reparațiile acoperite de garanție să fie făcute în service-urile autorizate. Reparațiile reprezintă 40% din cheltuielile totale legate de deținerea unui vehicul, iar aceste costuri au crescut în ultimii ani, precizează oficialii europeni. Cu toate acestea, dealerii auto constănțeni nu sunt îngrijorați de noile directive europene, care se adresează, mai degrabă, statelor dezvoltate ale Uniunii. Ei spun că teoretic vor fi afectați, însă practic nu se va schimba mare lucru pe aceste segment de piață. Asta pentru că în România nu există service-uri multibrand, care să-și poată permite să investească în aparatură și tehnică milioane de euro. Sculele sunt specifice pentru fiecare marcă în parte, așa că service-urile vor trebui să-și cumpere aparate pentru toate brandurile dacă vor să se încadreze în normele europene. Este clar că nu poți repara un BMW cu tehnologia de la Dacia, la fel cum nu poți umbla în motorul unui Lamborghini cu sculele de la Lada. Cine are 80.000 euro pentru un BMW are bani și de service Cristi Dincă, directorul Bavaria Motors – dealer BMW Constanța, spune că noile norme europene sunt benefice pentru clienți, însă recunoaște că ele nu vor putea fi aplicate prea curând în România. „Atâta timp cât directiva este dată de Comisia Europeană înseamnă că este benefică pentru clienți. Întărește concurența, dar nu știu cât se poate aplica în România. Un service ca să poată repara o marcă are nevoie de scule speciale, care costă sute de mii de euro. Va fi foarte complicat și greu pentru service-urile multibrand să investească milioane de euro în testere, în aparatură, scule, pentru că fiecare marcă are tehnologie specifică. Așadar, e puțin probabil ca această lege să se pună în aplicare și în Româ-nia. Într-un service din Germania se poate face acest lucru, se pot găsi câteva milioane de euro pentru dotări. Multe au deja sculele necesare, au făcut investițiile de acum mult timp. La noi îmi e greu să cred că va băga cineva atâția bani”, a declarat Cristi Dincă. Managerul spune că aceste preve-deri europene vor determina producătorii auto să fie mult mai atenți cu clienții lor, pentru a-i ține aproape și în ceea ce privește service-ul și întreținerea: „Producătorii auto vor încerca să-și țină clienții aproape prin tot felul de oferte și facilități. Spre exemplu, noi oferim la mașinile BMW cinci ani de garanție și service gratuit. Toate reviziile, timp de cinci ani, sunt gratuite. Așa că gratis e mai bine decât orice altă ofertă. Producătorii s-au gândit deja la asta și vin în întâmpinarea clienților în așa fel încât clienții să apeleze în continuare la service-urile agreate, cel puțin pe perioada garanției. Noi avem autoturisme clasa Premium, avem o clientelă mai exclusivistă. De obicei, cine are 80.000 de euro pentru a-și cumpăra un BMW X6 are bani să-și facă revizia și reparațiile în service-urile noastre”. „Teoretic ne afectează, practic nu se va schimba nimic” Directorul de vânzări de la Dona, dealer-ul constănțean al mărcii Seat, susține la rândul său că normele europene nu vor schimba cu mult lucrurile deoarece service-urile auto nu au suficienți bani pentru a deveni multibrand. „Teoretic, noile măsuri ne afectează. Practic, nu cred că o să se schimbe nimic. Partea bună e că pentru ca un service să fie agreat pentru a repara orice marcă trebuie să aibă dotările tehnice necesare. Asta înseamnă că pentru fiecare marcă pe care ar vrea să o repare trebuie să investească aproximativ 400.000 de euro în aparatură. Spre exemplu, noi reparăm numai Seat-uri. Avem în service tehnologie și scule în valoare de peste 6- 700.000 de euro. Aparatura comună tuturor mărcilor valorează vreo 300.000 de euro, în timp ce aparatura specifică pentru Seat ajunge la 400.000 euro. În statele puternice, noile norme ale CE se pot aplica pentru că acolo sunt service-uri care și-au permis de foarte mulți ani să investească în aparatură multibrand. Însă legea asta nu este pentru România”, ne-a declarat Cătălin Giuroiu, directorul de vânzări al Dona, dealer Seat. Ceva mai multă reținere față de direc-tiva europeană am găsit la directorul de service de la Auto Como, concesionar autorizat pentru Fiat, Alfa Romeo, Lancia și Sang Yong. Vlad Popescu ne-a declarat că este prematur să anticipeze cum se va materializa în România această normă a Comisiei Europene. „Nu știm încă ce se va întâmpla și cum ne va afecta. Cert este că un service va trebui să investească în aparatură câteva sute de mii de euro pentru fiecare marcă. Rămâ-ne de văzut cine va avea acești bani și va investi”, a precizat Vlad Popescu.