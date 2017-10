Constănţenii au încercat noul Ford Kuga, la Ţiriac Auto

Constănțenii au încercat noul Ford Kuga, la Țiriac Auto

Zeci de constănțeni au trecut week-end-ul trecut pragul reprezentanței Țiriac Auto pentru a testa noul Ford Kuga. Prezentat drept noul SUV inteligent al anului, Kuga a reușit să atingă și chiar să depășească și cele mai pretențioase așteptări ale celor care s-au avântat la volanul lui. Cu un aspect fizic stilizat și cu o nouă gamă de motorizare sub capotă (EcoBoost: 1,6L și 150 CP), Ford Kuga este echipat cu numeroase alte tehnologii inteligente, care îți fac călătoriile mai ușoare și mai plăcute, indiferent dacă te afli în oraș sau pe teren accidentat. În plus, vei beneficia de consumul unui motor Diesel, dar te vei bucura de plăcerea condusului unui motor pe benzină.Potrivit reprezentanței Țiriac Auto Con-stanța, „Ford Kuga a ajuns la cea de-a doua generație și te întâmpină cu un design nou, cu mai mult spațiu pentru șofer și pasageri, mai mult confort si mai multe inovații tehnologice. În plus, noile motoare EcoBoost ga-rantează un consum redus de combustibil”.Cei care s-au lăsat convinși de calitățile și aspectul SUV-ului de la Ford trebuie să știe că pot avea acum noul Kuga Trend, echipat cu motorul EcoBoost de 1,6L și 150 CP, la 21.950 Euro cu pachetul Edition inclus.Pachetul Edition include: Sistem de climatizare automată, cu zonă dublă de control, Radio CD cu MP3, Display de 3,5, 6 difuzoare, Comenzi audio pe volan, Conectivitate Bluetooth și comandă vocală (în limba engleză), SYNC cu Sistem de Asistență pentru situații de urgență (apel de urgență la 112), Jante din aliaj de 17", Șine plafon argintii, Geamuri spate cu tentă fumurie.Surprizele de la Țiriac Auto Constanța nu se opresc însă aici. În week-end-ul 16-17 martie, reprezentanța auto își va deschide porțile pentru toți constănțenii care doresc să cunoască, în premieră, noul Ford Fiesta.