Constanţa şi adevăraţii artişti ai României nu l-au uitat pe maestrul Cornel Fugaru

Constanța și adevărații artiști ai României nu l-au uitat pe maestrul Cornel Fugaru

Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia 2011 a debutat, joi, cu o seară mai mult decât emoționantă. După prima parte a celor două secțiuni de concurs, „Interpretare“ și „Creație“, a avut loc un recital de nota zece, in memoriam Cornel Fugaru.A fost mult peste așteptările multora, un moment trăit intens nu doar de cei care au urcat pe scenă - Lucia Dumitrescu, Vlad Fugaru, Nico, Adrian Enache, Marcel Pavel, Monica Anghel, Aurelian Temișan și Gabriel Cotabiță -, ci și de public.Recitalul a debutat cu un colaj de piese interpretate de câțiva copii și adolescenți care au avut onoarea și marele noroc de a-l avea ca profesor pe maestrul Cornel Fugaru și care i-au mulțumit, și cu această ocazie, pentru tot ceea ce a făcut pentru ei.Rând pe rând, au urcat pe scenă și câteva mari voci ale României, artiști adevărați, dar mai presus de toate prieteni ai regretatului Cornel Fugaru, cel care le-a îndrumat pașii, i-a sprijinit la greu, cel care i-a făcut mereu să zâmbească, cel care însă, joi seară, le-a adus din nou lacrimi în ochi pentru că nu mai este. Publicul a rezonat cu ei, asta și deoarece interpretarea a fost ireproșabilă. De la Nico, Adrian Enache, Marcel Pavel, Monica Anghel, Aurelian Temișan sau Gabriel Cotabiță nici nu te poți aștepta la puțin.Nici constănțenii nu l-au uitat pe Cornel Fugaru și cel mai probabil mulți îl poartă și îl vor purta în suflet, dacă ne luăm numai după ropotele de aplauze ce au durat minute bune, stârnite de însuși maestrul care a venit la Festivalul Mamaia nu doar prin intermediul pieselor compuse de el și cântate de invitați, ci și printr-o filmare de câțiva ani buni, care s-a putut vedea pe ecranele mari instalate în dreapta și stânga scenei.v v vDacă publicul a reacționat mai mult decât frumos la acest moment, a reacționat cu sufletul, în cele aproximativ două ore de concurs, situația a fost cu totul alta (cu mici excepții). În ciuda faptului că Teatrul de Vară Soveja, acolo unde are loc festivalul, a fost aproape plin, atmosfera a lăsat mult de dorit.Prima parte a secțiunii „Inter-pretare“, cea cu care a debutat Festivalul Mamaia 2011, a fost ceva mai animată în ceea ce privește spectatorii, semn că și prestațiile, sau cel puțin unele dintre ele, au fost pe placul acestora. Ce-i drept, concurenții au fost mult peste așteptările (nu prea mari din păcate) cel puțin a celor din sală. „Creația“ însă… deși nu e o părere unanimă, a fost, cel puțin în această primă seară de concurs, lipsită, în mare, de sare și piper. Juriul de specia-litate va alege însă, cel puțin teoretic, pe cel (cei) mai bun (buni).v v vIris și Cargo sunt formațiile care aduc culoare acestei ediții a Festivalului de Muzică Ușoară Mamaia 2011. Prima dintre ele deja a urcat pe scenă seara trecută (vineri), iar Cargo ne pregătește un recital pe cinste duminică seară.Sâmbătă seară, sunt pro-gramate finala la secțiunile „In-terpretare” și „Creație”, dar și concursul noii secțiunii Rock, in memoriam „Teo Peter“.