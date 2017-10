Consiliul judeţean asmute populaţia oraşului împotriva prefectului

Tentativă de manipulare

Consiliul județean asmute populația orașului împotriva prefectului

Ieri, purtătorul de cuvânt al Consiliului Județean Constanța, Cristian Moldovanu, trimitea pe e-mail către toată presa locală și națională o imagine intitulată „protest angajați”. Este vorba despre o imagine cu un banner care tronează de trei zile, în buricul târgului, pe frontispiciul Teatrului… de Stat, Național, Fantasio, pe care stă scris, cu litere de-o șchioapă, „Instituție de cultură închisă abuziv de prefectul Dănuț Culețu”. Consiliul județean punea astfel în cârca angajaților respectiva formă de protest. Printr-un mesaj transmis pe adresa redacției, tot ieri, chiar înainte ca Moldvanu să ne informeze de forma de protest a artiștilor constănțeni, Liviu Manolache, se dezicea, în numele angajaților teatrului constănțean, de acest gest. În mesaj se arată: „Vreau doar să subliniez faptul că bannerul ce a fost pus pe teatrul Fantasio, Național, de Stat NU este opera salariaților și nici dorința lor. Ba, mai mult, stăm și ne crucim cum o firmă de pază stă de vineri și veghează cu strășnicie acel banner. Este de râsul curcilor, numai că noi nu o să ne amestecăm în acest joc. Noi dorim TEATRU pentru civilizația Constanței și pentru nevoia de dezvoltare a culturii acestui oraș, rămas în coada orașelor, ce cu mare dinamică, au înțeles necesitatea dezvoltării vieții culturale. Cu respect, Liviu Manolache”. Și cum, în acest caz nu mai este nicicum vorba de o formă de protest, singurul calificativ care se poate da acestei acțiuni este unul „josnic“ și ține de tehnicile de manipulare. Și Constantin Lazăr, liderul Sindicatului unic al Teatrului „Fantasio”, a venit ieri la redacție, înverșunat pe apariția acelui banner de pe fațada teatrului al cărui angajat a fost timp de 30 de ani. El a dorit să exprime poziția organizației pe care o reprezintă: „Ceea ce scrie pe acest afiș este o minciună! Nu prefectul Dănuț Culețu a închis teatrul! Nu prefectul Dănuț Culețu a stricat cultura în Constanța! Suntem singurul oraș din România care are direcție de cultură și sport, un post înființat special pentru Zgabercea. Nicușor Constantinescu și cu Cristian Zgabercea au desființat abuziv cultura constănțeană. Au organizat niște concursuri abuziv și au găsit loc pentru cei 10-12 oameni din orchestră și-atât. Restul de oameni, la revedere!”. Prefectul propune CJC înființarea unui nou teatru, dar „cu respectarea legii“ Prefectul județului Constanța, Dănuț Culețu, a afirmat, ieri, că „hotărârile luate de Consiliul Județean Constanța (CJC), în 2004, referitoare la desființarea teatrelor și înființarea unor așa-zise Teatre Naționale, fără a fi legal, a fost o mare eroare pentru cultura constănțeană și a fost prilejul unor umilințe pe care actorii și artiștii nu ar fi trebuit să le suporte”. Reprezentantul Guvernului în teritoriu a reluat în cadrul unei conferințe de presă, firul evenimentelor care i-a lăsat pe actori în stradă. „CJ a emis o hotărâre ilegală de înființare a teatrului național și i-a pus pe actori într-o situație foarte delicată. Anularea hotărârii de către Instanța de la Iași presupune revenirea la situația anterioară. Continuând șirul ilegalităților, CJC adoptă hotărârea nr. 131 prin care înființează Teatrul de Stat Constanța, care are locația tot în clădirea Teatrului Fantasio. Toate aceste hotărâri au fost luate peste capul artiștilor și în detrimentul culturii constănțene”, a declarat Culețu. De asemenea, prefectul a subliniat că pe rolul instanței de judecată se află „o acțiune pentru 60 de persoane care solicită drepturile lor legale de muncă și de retribuție”. „Din totalul de 150 de salariați la acea dată, au fost păstrați în funcții doar 17 angajați ai Teatrului Fantasio. Ce mare grijă a avut președintele CJC de restul. Restul a luat drumul șomajului. Dănuț Culețu a ținut să sublinie-ze că „prefectul nu acționează împotriva actorilor sau a culturii constănțene ci împotriva actelor ilegale emise de președintele Consiliului Județean Constanța“. În concluzie, prefectul a venit cu două propuneri pentru CJC pentru rezolvarea problemei. „ Prima ar fi respectarea hotărârii emise de Curtea de Apel și revenirea la vechea formă de organizare a Teatrelor Ovidius și Fantasio. A doua soluție: se poate înființa și unu nou teatru. Legea permite acest lucru, dar numai în cadrul legal și ar fi bine și cu acordul artiștilor, cei care fac obiectul deciziilor pe care președintele CJC le ia fără a consulta pe nimeni”, a declarat prefectul Dănuț Culețu. Vocea consilierilor Impresari Consilierul județean liberal Victor Manea este de părere că nu se va ajunge prea curând la un numitor comun în conflictul din viața culturală constănțeană. liberalul nu exclude totuși negocierile. Având în vedere însă influențele politice, este destul de greu de crezut, susține Manea, că se vor așeza la aceeași masă prefectura independentă, conducerea CJC care aparține PSD și PRM, liberalii de o parte, democrații de cealaltă și artiștii, rămași acum pe drumuri, și perdanții aces-tui război. Dacă se vor duce sau nu negocieri pe această temă, greu de spus, motiv pentru care Manea revine cu soluția pe care dintotdeauna a susținut-o ca viabilă pentru cultura constănțeană: preluarea instituțiilor de profil de către firme de impresariat specializate care să știe să valorifice talentul și brandul teatrelor de la malul mării. Fantasio și Ovidius Democratul Gabriel Iordache crede în varianta revenirii la vechea formă de organizare a instituțiilor. Iordache este de părere că disputa s-ar putea rezolva prin negocieri și compromisuri, adăugând totodată că nu este cazul să se mai invoce lipsa banilor. „Bani sunt dar nu vor ei să dea“, susține consilierul județean democrat. El îi face răspunzători de declinul culturii constănțene pe cei care au militat în 2004 pentru reorganizarea instituțiile de cultură, în speță conducerea CJC. Evaluarea consecințelor Peremistul Niculae Gheorghe regretă și el situația în care s-a ajuns dar, comparativ cu colegii consilieri liberali și democrați, el crede că rezolvarea problemei constă în retragerea acțiunii de contencios administrativ. Gheorghe consideră că în prezent se poate vorbi de un conflict administrativ iar o negociere ar fi de bun augur. CJC a cerut Tribunalului să judece cazul în regim de urgență Ieri, conducerea Consiliului Județean Constanța a înaintat o adresă către Tribunalul Constanța, secția contencios administrativ și fiscal, prin care a solicitat pre-schimbarea termenului de judecată în cazul Teatrului de Stat. 