„Consiliul Armânjilor“, instrument al intereselor elino-vlahe

Dreptul la replică mi-a demonstrat o nemotivată ostilitate față de guvernul României, ale cărui intenții suspecte sunt prezumate numai pentru faptul că acordă sprijin financiar (deși mult mai puțin decât în perioada anterioară dictaturii) aromânilor de peste granițe, considerați parte a românilor din diasporă. În plus, provoacă stupefacție atitu-dinea intransigentă față de ceilalți aromâni, aceia care nu doresc statutul de minoritate în România, aceia care nu disprețuiesc sintag-mele «patrie-mamă», «dialect al limbii române», «origine română», «parte a poporului român». Aromânii din Albania acuză „Consiliul Armânjilor” (C.A.) că încearcă să-i dezbine, având o atitudine care încurajează încercările grecilor de a-i asimila pe aromâni minorității elene, minoritate care ar dobândi, astfel, o influență sporită în Albania. Panelenismul declarat al acestei organizații l-a făcut pe reprezentantul aromânilor din Albania să se întrebe de ce consiliul nu ar solicita în România statut de minoritate greacă în loc de minoritate aromânească. În dreptul la replică pe care l-am primit, C.A. respingea acuzațiile de panelenism, justificându-și atitudinea obsecvioasă față de autoritățile grecești prin aceea că „nici o asociație armânească din Grecia nu face parte din C.A.”, prin urmare organizația nu poate solicita, în numele lor, statut de minoritate pentru vlahii aromâni din Grecia. Însă, la o simplă verificare pe site-ul C.A. se poate vedea că vlahii din Grecia au reprezentanți în structurile C.A., și anume pe Sutiri Bletsa în comitetul pentru drepturile minorităților, pe Steryiu Kaloyeros în comitetul pentru mass media, „Consiliul Armânjilor” având și reprezentanță oficială în Atena. Cât despre asociațiile vlahe din Albania, membre ale „Consiliului Armânjilor” și care nu ar fi, conform dreptului la replică citat, propagatoare ale panelenismului, am realizat o documentare în privința lor, cu ajutorul colegilor jurnaliști din Albania:// Astfel, Thanas Poci, președinte al Uniunii Vlahilor din Albania (asociație membră a Consiliului Armânjilor) și membru în grupul de lucru al CA pentru „Democrație și Afaceri Politice”, este, totodată, membru în conducerea Partidului „Uniunea pentru Drepturile Omului”(PBDNJ), partid al minorității naționale elene din Albania, care ocupă pe scena politică albaneză o poziție similară cu a U.D.M.R.-ului în România, dar și director general al Spitalului Privat „Hygeia” Tirana, din rețeaua greacă cu același nume. Inutil să mai comentez condițio-narea sa politică și financiară față de interesele grecești. // Hristo Goci, președinte al Asociației Culturale Vlahe din Albania, membru în grupul de lucru al „Consiliului Armânjilor” pentru „Democrație și Afaceri Politice” și în Comitetul C.A. pentru „Drepturile Minorităților”, este reprezentant al vlahilor în Consiliul de Stat pentru Minorități din Albania, organism în care aromânilor nu le-a fost permis să-și desemneze un reprezentant legitim. Totodată, este membru al Partidului „Uniunea pentru Drepturile Omului” (PBDNJ) al minorității naționale elene din Albania și fost deputat din partea acestui partid în Parlamentul Albaniei (Kuvendi), în legislatura 2001 - 2005. La 12 februarie a.c., un cotidian albanez anunța că s-a format un comitet de inițiativă pentru înființarea unui nou partid al minorității naționale elene din Albania, iar printre inițiatori era menționat și Hristo Goci, alături de alți membri ai organizației „Omonia” a grecilor din Albania. Potrivit unor surse din Albania, fratele lui Hristo Goci, Mihal Goci, este întemeietorul Asociației „Vlahilor Greci Verioepiroți din Albania”, o organizație care militează activ pentru autonomia teritorială a „Epirului de Nord” (Sudul Albaniei), regiune revendi-cată istoric de greci. // Un al treilea reprezentant vlah din Albania în „Consiliul Armânjilor”, membru în Grupul de Lucru al C.A. pentru „Educație și Cultură” și în Comitetul C.A. pentru Mass Media este Spiro Poci. El deține poziția de redactor șef al revistei lunare „Fărșerotul” din Gjirokastra, cu orientare grecomană, directorul revistei fiind același Hristo Goci. *** Se vede din aceste informații că, fie din crasă inconștiență, fie din vinovată complicitate, conducerea „Consiliului Armânjilor” a permis intrarea în rândurile ei a unor agenți ai intereselor care vizează dezagregarea conștiinței identitare aromânești și înlocuirea ei cu un surogat mistificator. În primul caz ar fi vorba despre iresponsabilitate, iar C.A. nu mai are dreptul să clameze nejustificat reprezentarea aromânilor. În al doilea caz, mai grav, Consiliul Armânjilor devine chiar instrumentul unui etnocid de tip postmodern: tăcut și fără violență.