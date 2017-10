CONCURS! Câştigă cu SEVDA un set de bijuterii din argint

4

Re.. concurs

Un brand ajuns deja la majorat, nu intamplator, ne-a obisnuit cu bijuterii de foarte mare calitate, rafinament si, mai ales, bun gust... In Constanta va putem gasi in Centrul Comercial Tom, Maritimo, City Park, Tomis Mall, Jewelery Store si Gift Shop. Asadar, 6 magazine detine Sevda in Constanta. Fac parte din categoria clientilor care va calca pragul cu drag...