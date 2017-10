Concurenta Israelului la Eurovision are origini române

Ştire online publicată Luni, 11 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

O vedetă care își are parțial originile în România, va reprezenta Israelul la concursul Eurovision din acest an. Dana Internațional va cânta pe scenă celebra melodie Ding Dong. Ea a început și filmările pentru videoclipul piesei. Acesta va costa 100 de mii de dolari, scrie Antena3.ro. Dana Internațional este cunoscută în lume, ca o artistă de origine israeliană. Ea a dezvăluit însă într-un interviu, că unul dintre bunicii săi s-a născut în Transilvania. Numele adevărat al starului este Born Yaron Cohen, iar, în copilărie, era băiat. A vrut însă să fie femeie și acum, Dana Internațional a devenit una dintre cele mai mari vedete transsexuale din lumea muzicii. Artista încercă totuși să nu lase viața personală tumultoasă să-i eclipseze munca. "Dacă sunt gay, nu înseamnă că primesc automat sprijinul publicului. Mai întâi trebuie să-i fac pe oameni să se îndrăgostească de mine și de ceea ce fac. Trebuie să vorbesc cu ei pentru a primi sprijinul lor. Trebuie să recunosc că această comunitate e una dintre cele mai cinice, așa că e destul de dificil", a declarat Dana- Dana International a fost aleasă să reperzinte Israelul la concursul Eurovision din acest an. Competiția se va desfășura pe 14 mai, în Germania. Cântăreața a câștigat deja un trofeu eurovision în 1998 - când a cântat melodia Diva.