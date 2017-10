Concertul anti-discriminare al Madonnei nu a prins în România

Ştire online publicată Vineri, 28 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Concertul Madonnei în parcul bucureștean Izvor, care a adunat peste 60.000 de spectatori, a fost marcat de huiduieli și fluierături, atunci când vedeta a făcut apel contra discriminării, dar și de aplauze și entuziasm general la momentul in memoriam Michael Jackson. Prima jumătate a show-ului a fost marcată de momentul dedicat lui Michael Jackson, când Madonna a intercalat un pasaj din „Beat It” în piesa „Holiday”, iar unul dintre dansatorii săi a imitat mișcările de dans ale „regelui“ decedat acum două luni. Piesa „She’s Not Me” a adus episodul sărutului mimat cu una dintre dansatoare, care, după tandrețea similară cu Britney Spears, de acum șase ani, nu-i mai surprinde acum nici pe cei mai pudici. Jumătatea spectacolului a adus primul moment de cumpănă. În timpul „actului” intitulat „Gipsy”, Madonna a cântat o versiune a piesei „La Isla Bonita” cu influențe țigănești, iar prezența unui taraf de romi pe scenă nu a făcut decât să crească rumoarea în public. „Păi ce-i asta? Am venit la Guță sau la regina pop?”, s-a mirat unul dintre spectatorii contrariați, care, auzit parcă de vedetă, a primit răspunsul chiar din gura acesteia. „Toți oamenii sunt egali. Nu trebuie să discriminăm nici romii, nici homosexualii”, a sunat apelul Madonnei. Artista și-a continuat mesajul antidiscriminare prin muzică, însă piesa „You Must Love Me” n-a fost primită cu nici jumătate din entuziasmul primelor zeci de minute ale concertului. Pe durata celei de-a doua ore a show-ului, spectatorii s-au împuținat cu câteva mii, cei plecați acasă cu mult înainte de final invocând locurile nefavorabile pentru a vedea scena sau sonorizarea departe de așteptările lor. „Nu vedeam nimic de acolo. Mă uitam pe ecranele alea, și ele mici de tot, și nu știam dacă acolo se proiectează ce se întâmplă pe scenă sau sunt alte imagini”, spunea o tânără dezamăgită. Fanii fideli au rămas însă până la final, gustând toate piesele care au urcat, cronologic, până la cele mai recente hit-uri ale vedetei. Ultimul titlu din cele 24 de pe play-list-ul concertului, „Give It to Me”, a fost, din păcate pentru ei, și cel din urmă, pentru că Madonna nu a revenit pe scenă, pentru bis. „Mulțumesc, noapte bună!”, au fost ultimele cuvinte ale „reginei”, care a „înscris” astfel și la București, în cadrul celui mai bănos turneu din istorie pentru un artist solo.