Concerte de week-end

Ştire online publicată Sâmbătă, 28 August 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Formația Omul cu Șobolani va concerta sâmbătă, 28 august, în clubul The Stage din Vama Veche. În 13 ani de activitate, trupa Omul cu Șobolani a lansat șapte albume, ultimul fiind „Dansăm legați la ochi cu spatele la zid”, apărut anul trecut. Formația este compusă din Dan Amariei - voce, Nicolae Arama (Nucu) - chitară, Cezar Panait (Kaiser) - bas și Mihnea Dobrotă (Micnos) - tobe. Pentru informații suplimentare și rezervări: 0746.049.458. v v v Sâmbătă, 28 august, la Traffik Club & Lounge Mamaia va avea loc un concert live susținut de Grasu XXL. Ultimul single semnat Grasu XXL se intitulează „Azi nu” și este un featuring cu Guess Who. Preț intrare: 20 lei. Informații suplimentare și rezervări la 0744.608.282. v v v La finalul sezonului estival, pe terasa IpaNera din Mamaia (zona bariera Năvodari) vor avea loc două nopți de petrecere, pe 28 și 29 august, avându-l la pupitrul de mixaj pe DJ Bully. v v v Sâmbătă, 28 august, la Hafen Cafe are loc Mexican Party. Nu vor lipsi mojito, pina colada, tequila și bere cu nachos, iar pentru o petrecere cât mai reușită e recomandat ca ținuta invitaților să conțină accesorii mexicane. Informații suplimentare și rezervări la 0735.998.667. v v v În ultimul weekend de vară, sâmbătă 28 august, în La Mania e Closing Party cu Rhadoo, Petre Inspirescu și Raresh, care formează Arpiar. Cei trei artiști și vibe-ul lor inepuizabil vor închide pentru al treilea an consecutiv sezonul estival de party în La Mania! Petrecerea începe la ora 01:00 AM. Prețul de intrare este 30 lei.