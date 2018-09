Concert tribute Beatles, pe scena Teatrului Naţional

Concert tribute Beatles, pe scena Teatrului Național

Luni, 17 septembrie, trupa cu cele mai mari vânzări de albume din istoria muzicii va fi omagiată în cadrul unui concert tribute: We Love The Beatles Show. Evenimentul va avea loc la Teatrul Național din București, anunță infomusic.ro.Spectacolul este susținut de una dintre cele mai apreciate trupe tribute Beatles din lume, Bestbeat, desemnată de Newsweek în primele 30 de band-uri ale lumii.The Bestbeat cântă pe aceleași instrumente ca ale Beatles-ilor și sunt recunoscuți pentru atenția la detaliile care readuc atmosfera vremurilor de debut ale trupei: costume făcute pe comandă, care să arate exact ca cele purtate de McCartney & co, peruci etc.The Beatles a vândut, conform Billboard, cele mai multe albume din istoria muzicii - 178 de milioane de albume -, plasându-se cu mult înaintea unor trupe sau artiști care au beneficiat de o distribuție mai amplă (Madonna, Michael Jackson, U2 etc).