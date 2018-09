Concert tribut Metallica, pe scena Orașului cu Chef de Viață

Trupa Justice INC. va susține un concert tribut Metallica la Berăria H din Herăstrău, București, pe 3 octombrie.„O trupă legendară cu zeci de piese de colecție care merită trăite și retrăite live până la paroxism. Asta reprezintă Metallica pentru noi și pentru cei care au crescut, au iubit, au suferit și au iubit din nou ghidați de acordurile muzicii trupei”, scrie infomusic.ro.Italienii de la Justice INC. promit un show total, cu toate piesele care ne-au marcat și de care nu ne vom lipsi niciodată. „Nothing Else Matters”, „The Unforgiven”, „Enter Sadman”, „One”, „Master of puppets”, „Fade to black” și multe altele vor răsuna pe scena Orașului cu Chef de Viață - Berăria H.