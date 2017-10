Concert-maraton „Deschide-ţi inima“

Concert-maraton „Deschide-ți inima“

Ştire online publicată Vineri, 17 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Campania anti-discriminare în-cepută anul trecut și în care s-au implicat numeroși artiști români, DJ-ii și VJ-ii Kiss FM și Kiss TV a continuat și în această vară. Aseară, pe plaja Bora Bora din Costinești, a avut loc concertul maraton „Deschide-ți inima! Sunt la fel ca tine!", dedicat persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA. Pe scenă au urcat trupele Iris și Zdob și Zdub, urmate de DJ Sava și Vali Bărbulescu, care au încins spiritele până târziu în noapte. Campania „Deschide-ți inima!" are ca scop înlăturarea ideilor preconcepute, a lipsei de informare și a temerilor nejustificate legate de persoanele infectate cu HIV/SIDA. Discriminarea impiedică persoanele infectate HIV/SIDA să trăiască o viață normală în societate, le obligă să își ascundă diagnosticul. Campania este organizată în cadrul parteneriatului „Inițiativa pentru Sănătatea Familiei din România", coordonat de către Institutul de Cercetare și Formare JSI și finanțat de către Guvernul american prin Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Cu sprijinul direct al Kiss FM și Kiss TV, în această acțiune de încurajare a luptei împotriva discriminării s-au implicat, cot la cot, Dj-ii și Vj-ii Kiss - Virgil Batista, Dana Nicula, Cristi Nitzu și Giulia, precum și artiști aflați în playlist-ul KissTV: Fly Project, Sistem, Alexandra Ungureanu și Crush, Cream, DJ Sava, Miki etc. Artiștii și realizatorii Kiss au apărut într-o serie de clipuri care îndemnau telespectatorii la toleranță și informare, aratând că pentru ei importanți sunt oamenii. În România trăiesc, conform sta-tisticilor oficiale, 11.906 de persoane infectate cu HIV/SIDA, majoritatea fiind adolescenți și tineri, adică exact publicul căruia se adreseaza cele două canale media.