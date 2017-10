Distracție maximă în sudul litoralului

Concert Loredana, în Jupiter

Vara aceasta, turiștii din sudul litoralului se pot considera foarte norocoși, pentru că în oferta lor de vacanță își pot alege spectacole ale teatre-lor de prestigiu național pro-gramate pe scena Teatrului de Vară din Jupiter.După ce vineri, 14 iulie, au asistat la o „partidă” de „Sex on the bici”, cu Florin Călinescu, sâmbătă, 16 iulie, începând cu ora 21, Teatrul Nottara aduce spec-tacolul „Scandal la Operă”. Piesa intenționează să destindă atmosfera încrân-cenată a contemporaneității, cu un sinopsis realist, încărcat cu multă ironie, tradus după Ken Ludwig. Acțiunea se petrece în cadrul unei Opere, după cum însuși titlul anunță, unde conflictele izbucnesc în momentul apariției unui mare tenor italian. Umorul reiese din patosul replicilor și exclamațiile pline de zel nervos ale personajelor principale: Mircea Diaconu, Alexandru Jitea, Alexandru Gheorghiu, Luminița Erga.„Scandal la Operă” este una dintre cele mai bune piese ale Teatrului Nottara, după cum însuși Mircea Diaconu, directorul teatrului, afirma: „Am ales ce am avut mai bun, cele mai bune trei piese ale teatrului și am venit la Jupiter, în momentul în care ni s-a făcut propunerea să participăm la Maratonul Teatrelor. Să dea Dumnezeu, dacă sunteți în sală, să facem maratonul acesta în fiecare an. Comedie, comedie muzicală, actori superbi, haz. Asta se poate auzi și vedea la Jupiter”.Prețul unui bilet este de 30 lei.Tot în acest final de săptămână, duminică, 17 iulie, de la ora 21, concertul Loredanei va schimba atmosfera în Teatrul de Vară Jupiter. Arta teatrală este înlocuită de arta muzicală, iar prestația actoricească este înlocuită cu cea muzicală, a Loredanei Groza, care va susține un spectacol inedit, în fața publicului prezent la eveniment. Dăruirea și pasiunea nu vor lipsi, la fel cum nu vor lipsi nici melodiile cele mai apreciate de public din repertoriul artistei.Prețul unui bilet este de 50 lei.Maratonul Teatrelor programat pe scena de la Jupiter va continua cu spectacole precum „Podu”, al Teatrului Metropolis, „Vacanță în Guadalupe”, al Teatrului Nottara, „Un tangou Mas”, al Teatrului Odeon, sau „Slugă la doi stăpâni”, al Teatrului Masca. De asemenea, Tudor Gheorghe și trupa Compact oferă, săptămânal, concerte.