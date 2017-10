Complimente care ascund... contrariul

Ştire online publicată Miercuri, 07 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Când toți psihologii au conchis că modul în care comunicăm ne defi-nește ca ființe umane și ne stabilește într-un final toate relațiile cu ceilalți, ei nu au exagerat deloc.One.ro propune o listă cu câteva dintre declarațiile pe care le consideri complimente, dar de fapt ele îți insultă partenerul de dialog.Tu ești frumoasă și când ai câteva kilograme în plus! Când discuți cu o persoană care își face griji în privința greutății sale, trebuie să nu uiți că există niște limite ale comunicării. Nu transforma frumusețea în ceva ce are legătură cu kilogramele în plus sau în minus pentru că la un moment dat celălalt nu va rămâne decât cu informația negativă din propoziție.Tu nu ești ca celelalte! Sună cool, dar generalizările, oricum ar fi ele, nu flatează pe nimeni în realitate - dacă asculți mai atent, sună mai degrabă a ignoranță decât a compliment.Ești atât de curajoasă să porți asta! Poate femeia din fața ta a ieșit din casă simțindu-se foarte bine într-o fustă puțin mai extravagantă, dar ce și-ar dori să audă este, bineînțeles, că transmite sentimentul pozitiv și celorlalți. Dacă faci afirmația de mai sus, nu o complimentezi, ci o faci să se simtă umilită - aici curajoasă are doar în aparență o conotație pozitivă, în realitate are sensul de ce mult ai îndrăznit să îți asumi acest risc.Ai pierdut puțin în greutate! Toată lumea se folosește de acest compliment la un moment dat, dar există o capcană și aici: când celălalt depune eforturi considerabile ca să slăbească și folosești această afirmație e ca și cum i-ai spune trist că rezultatele sunt aproape insesizabile.Arăți extraordinar azi! Nu vrei decât să treacă această zi în care nimic nu ți-a ieșit bine, iar aspectul tău fizic nu te ajută deloc, dar vine cineva și îți spune cât de bine arăți tocmai în ziua pe care ai izola-o din viața ta.(Sursa: www.one.ro)