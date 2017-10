Companiile de software şi servicii IT, cel mai bun produs românesc la export

Companiile de software și servicii IT, cel mai bun produs românesc la export

Un nou studiu IDC sub titlul „România ca destinație de outsourcing Offshore/Nearshore" a oferit o evaluare pozitivă a Romaniei ca destinație offshore și centru de expertiză în software și servicii, informează un comunicat citat de smartfinancial.ro. Studiul, bazat pe un set de interviuri luate managerilor care au dezvoltat proiecte cu companii românești dezvoltatoare de software și furnizoare de servicii, indică faptul că firmele românești combină adesea gradul înalt de specializare în tehnologii de nișă cu abilitățile de comunicare, flexibilitatea și cunoștințele lingvistice, adesea superioare celor disponibile în alte locații de outsourcing. Cercetarea arată, de asemenea, că firmele client apreciază abilitatea companiilor românești de a livra proiecte complexe din punct de vedere tehnic, critice pentru afacere. Alte puncte tari ale companiilor românești sunt expertiza pe diferite sectoare verticale și focalizarea pe personalizarea soluțiilor în așa fel încât să sprijine realizarea obiectivelor de business. În ceea ce privește dezvoltarea de aplicații personalizate, clienții internaționali au subliniat un număr de calități ale companiilor românești: echilibru între preț și performanță, forță de muncă tânără, motivată și flexibilă, cu competențe în limbi străine, compatibilitate culturală și de mentalitate cu SUA și Europa de Vest, un nivel înalt al implicării în proiect și relația de ansamblu cu clientul. „România este bine plasată pentru a atrage o parte substanțială din noile proiecte offshore localizate în Europa Centrală și de Est", a spus Scott Moore, Senior Consultant, IDC CEMA. Studiul IDC a fost cofinanțat de următoarele companii IT românești: ARoBS Transilvania Software, BIS - Business Information Systems, BitDefender, iQuest, IT Six Global Services, SIVECO Romania, The Red Point și TotalSoft. Proiectul s-a desfășurat cu sprijinul ANIS - Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii, în calitate de partener național. Pentru managerii și companiile care evaluează diferite destinații pentru localizarea operațiunilor offshore, studiul IDC oferă o analiză a beneficiilor și provocărilor ce trebuie anticipate în cazul României.